تُضمن الأجواء الحماسية دائمًا عندما يلتقي أكبر ناديين في تركيا، جالاتا سراي وفنربخشة، في إسطنبول، سواء على ملعب علي سامي ين (رامس بارك) أو ملعب شكري سراج أوغلو. ويستضيف جالاتا سراي مواجهة «الديربي العابر للقارات» المرتقبة يوم الإثنين 26 أكتوبر، ويمكنك حضور مباراة الدوري التركي الممتاز هذه بحجز تذكرتك اليوم.

يسعى جالاتا سراي إلى الفوز بلقب الدوري التركي للمرة الخامسة على التوالي، في إنجاز قياسي، هذا الموسم، لكنه يتوقع منافسة قوية من غريمه في المدينة وأندية أخرى. ورغم أن فنربخشة لم يُتوّج باللقب منذ موسم 2013/14، فإنه يواصل المنافسة عليه، بعدما حلّ ثانيًا في المواسم الخمسة الماضية من الدوري التركي الممتاز.

ومع استعداد أسماء بارزة مثل فيكتور أوسيمين ورافائيل لياو وباريش يلماز وماسون جرينوود وماتيو جندوزي لخوض المباراة، تبدو المواجهة المقبلة بين عملاقي إسطنبول مناسبة أخرى لا تُفوّت.

يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباراة جالاتا سراي وفنربخشة المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

متى تُقام مباراة جالاتا سراي وفنربخشة المقبلة؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) الملعب (الموقع) التذاكر الإثنين 26 أكتوبر الدوري التركي الممتاز: جالاتا سراي ضد فنربخشة (9:30 مساءً بتوقيت تركيا) رامس بارك (إسطنبول) التذاكر 20 أو 21 أو 22 مارس الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد جالاتا سراي (يُحدَّد لاحقًا) ملعب شكري سراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر جالاتا سراي وفنربخشة

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمواجهة «الديربي العابر للقارات» بين جالاتا سراي وفنربخشة على ملعب رامس بارك عبر الإنترنت، من خلال منصة التذاكر المركزية الرسمية في تركيا، باسو.

ومن المتوقع طرح تذاكر المباراة المقبلة، المقررة يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، عبر القنوات الرسمية قبل موعدها بثلاثة إلى خمسة أيام.

لكن نظرًا إلى أن هذه المواجهة من أكثر المباريات طلبًا على التذاكر في العالم، فإن الحصول على مقعد عبر القنوات الرسمية يتطلب المرور بمراحل أولوية صارمة يحددها النادي.

مرحلة الأولوية : تُفتح أولًا حصريًا لحاملي بطاقات النادي المميزة، مثل حاملي بطاقات GSPlus Premium أو GSPara، ولأعضاء النادي الرسميين.

حاملو بطاقات باسو ليج المسجلة باسم جالاتا سراي : تُفتح بعدها للمشجعين العاديين الذين يحملون بطاقة باسو ليج مسجلة باسم جالاتا سراي.

البيع للجمهور العام : يُفتح أخيرًا فقط إذا بقيت تذاكر. ونظرًا إلى أن حاملي التذاكر الموسمية يشغلون جزءًا كبيرًا من سعة رامس بارك، التي تتجاوز 53 ألف متفرج، فإن التذاكر المخصصة للديربي محدودة للغاية ونادرًا ما تصل، إن وصلت أصلًا، إلى مرحلة البيع للجمهور العام.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباراة جالاتا سراي وفنربخشة من سوق إعادة البيع. وتُعد ستاب هاب إحدى أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جالاتا سراي وفنربخشة؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لديربي جالاتا سراي وفنربخشة على ملعب رامس بارك بين 2,500 ليرة تركية للمقاعد الأقل سعرًا و55,000 ليرة تركية لفئات كبار الشخصيات الأعلى تميزًا (45 إلى 1,000 يورو).

ونظرًا إلى أهمية هذه المواجهة، تمثل هذه الأسعار ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بمباريات الدوري التركي الممتاز المعتادة.

ويوضح تقسيم الأسعار الرسمي الذي أعلنه النادي تكلفة كل فئة من المقاعد:

المدرج الغربي (Batı) : يضم فئات Premium وDelux وLux وClassic. وهو المدرج الرئيسي الذي يضم خدمات ضيافة مميزة، وأجنحة فاخرة للشركات، وصالات لكبار الشخصيات. (السعر: من 50,000 إلى 55,000 ليرة تركية)

المدرج الشرقي (Doğu) : يشمل الفئات من 1 إلى 4. ويوفر رؤية ممتازة من جانب الملعب الرئيسي المقابل لمقاعد بدلاء الفريقين، تشبه زاوية البث التلفزيوني. (السعر: من 25,000 إلى 35,000 ليرة تركية)

المدرجان الشمالي والجنوبي (Kuzey & Güney) : يشملان الفئات من 7 إلى 11 ويقعان خلف المرميين مباشرة. وتضم هذه الأقسام أعلى المشجعين صوتًا ومجموعات الألتراس، ما يمنحها أجواء حماسية للغاية، وإن كانت توفر رؤية أقل وضوحًا للانتشار الخططي. (السعر: من 2,500 إلى 19,000 ليرة تركية)

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن رامس بارك

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في حي سيران تبه بمنطقة ساريير، في الجانب الأوروبي من إسطنبول. وهو ملعب جالاتا سراي منذ افتتاحه عام 2011، وتتسع مدرجاته لـ53,978 متفرجًا.

أما ملعب جالاتا سراي السابق، علي سامي ين، الذي استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه شديدة الحماس، فقد كان على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن وقوع كارثة كبيرة فيه لو استمر استخدامه.

مباريات لا تُنسى أُقيمت في رامس بارك

الرقم القياسي للضجيج : في عام 2011، خلال مواجهة الديربي الحامية بين جالاتا سراي وفنربخشة، سجل جمهور الملعب رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس لأعلى هتاف جماهيري في ملعب رياضي، بلغ 131,76 ديسيبل، وهو أعلى من صوت محرك طائرة نفاثة أثناء إقلاعها!

ليالي دوري أبطال أوروبا : استضاف الملعب ليالي أوروبية مميزة أمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد. وتميزت تلك الليالي بلوحات جماهيرية ضخمة ومذهلة امتدت عبر المدرجات، ونظمتها مجموعة المشجعين الأساسية، أولترا أصلان.

الرقم القياسي للطاقة الشمسية: يضم سقف الملعب أكثر من 10 آلاف لوح شمسي. وولّد هذا النظام 4,2 ميجاوات من الكهرباء، ليحقق رقمًا قياسيًا آخر في موسوعة جينيس لأعلى إنتاج للطاقة الشمسية من سقف ملعب رياضي.

جالاتا سراي ضد فنربخشة: كل ما تحتاج إلى معرفته

جالاتا سراي ضد فنربخشة: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

يتفوق فنربخشة على جالاتا سراي في السجل التاريخي للمواجهات المباشرة في «الديربي العابر للقارات» (Kıtalararası Derbi)، باحتساب جميع المباريات الرسمية والودية.

وتعود المنافسة بينهما إلى أول لقاء جمعهما عام 1909، وفاز فيه جالاتا سراي بنتيجة 2-0. ومنذ ذلك الحين، خاض الناديان 406 مباريات، فاز فنربخشة في 150 منها، وجالاتا سراي في 131، وانتهت 125 مباراة بالتعادل.

وفاز جالاتا سراي بآخر مواجهة مع غريمه في المدينة بنتيجة 3-0، عندما التقيا في مباراة بالدوري التركي الممتاز على ملعب رامس بارك في أبريل. لكن قبل ذلك بثلاثة أشهر، في يناير، حسم فنربخشة التفوق على غريمه وفاز باللقب، بعد انتصاره عليه بنتيجة 2-0 في نهائي كأس السوبر التركي على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.



