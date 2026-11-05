تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستضيف سلوفينيا سويسرا على ملعب ستوجيتسه في ليوبليانا. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المباراة في دور المجموعات بمستوى عالٍ من الجودة والحافز، ما يجعلها واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا على جدول مباريات كرة القدم.

جول يقدم جميع التفاصيل المهمة بشأن موعد المباراة ومكان إقامتها وفئات أسعار التذاكر وكيفية حجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة سلوفينيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية للدرجة الثانية؟

تُقام مباراة سلوفينيا وسويسرا على ملعب ستوجيتسه في ليوبليانا، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب تاريخها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة سلوفينيا وسويسرا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر منفذ البيع الرئيسي للاتحاد المضيف، إيفنتيم سلوفينيا، الذي يتولى بيع التذاكر الاعتيادية للجمهور لمباريات المنتخب على أرضه. ويُنصح المشجعون بالتسجيل والحجز مبكرًا عند فتح باب البيع العام لضمان الحصول على مقاعد من الحصة الاعتيادية.

إذا نفدت التذاكر من الحصة الرسمية الأولية أو لم تتوفر مقاعد في المدرج الذي ترغب فيه، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفينيا وسويسرا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية المباعة عبر إيفنتيم من 26 يورو للمقاعد الاعتيادية، بحسب فئة المدرج وموقع المقعد داخل ملعب ستوجيتسه.

وتبدأ أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع من نحو 63 يورو على منصات مثل ستوب هاب عند نفاد مقاعد الدخول العام الاعتيادية عبر منافذ البيع الأولية.

سلوفينيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية للدرجة الثانية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلوفينيا وسويسرا

حققت سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت ستة أهداف واستقبلت ستة. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام كرواتيا، بعدما تعادلت 1-1 مع قبرص في المباراة التي سبقتها. وجاء فوزها الوحيد خلال هذه الفترة خارج أرضها أمام الجبل الأسود بنتيجة 3-2. ويعكس تذبذب النتائج والأهداف أن المنتخب لا يزال يبحث عن نسق ثابت.

أما مستوى سويسرا في الفترة الأخيرة فأقوى بكثير. فقد فاز منتخب ياكين بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 3-1 أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم. وقبل تلك الخسارة، تغلب على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0، وفاز على الجزائر 2-0، وتفوق على كندا 2-1. وسجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة في تلك المباريات الخمس، بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية عززت زخمها قبل الخسارة أمام الأرجنتين.

سلوفينيا ضد سويسرا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 0-0 في مباراة بتصفيات كأس العالم أقيمت في ليوبليانا في أكتوبر 2025. وجاءت تلك النتيجة بعد فوز سويسرا 3-0 في مباراة الذهاب في سبتمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق سويسرا بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لسلوفينيا وتعادل واحد.