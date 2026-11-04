يستضيف سلوفان براتيسلافا فريق ريال بيتيس يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب كرة القدم الوطني في براتيسلافا.

لم يسبق لسلوفان براتيسلافا وريال بيتيس أن التقيا في مباراة رسمية، لذا ستكون مواجهتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا أول لقاء رسمي بينهما. وتُقام المباراة على ملعب تيهيلنيه بوليه، وتمثل محطة مهمة للناديين في سعيهما إلى حصد النقاط ضمن مرحلة الدوري الموسعة لدوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس على ملعب كرة القدم الوطني في براتيسلافا، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 الملعب الوطني

كيف تشتري تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة جلطة سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا على ملعب رامس بارك:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: تحققوا من الموقعين الرسميين لسلوفان براتيسلافا وريال بيتيس للاطلاع على مبيعات التذاكر المباشرة للأعضاء، وطرح التذاكر للجمهور، ومعلومات شباك التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا، بحسب مصدر التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية / الدخول العام: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 30 و90 يورو ، بحسب فئة المدرج وموقع المقاعد.

تتراوح أسعارها تقريبًا بين ، بحسب فئة المدرج وموقع المقاعد. باقات كبار الشخصيات & الضيافة: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 150 إلى 350 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرةً عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي / مناطق الزوايا: تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرج العلوي أو ذات الإطلالة من الزوايا من نحو 30 إلى 135 يورو .

تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرج العلوي أو ذات الإطلالة من الزوايا من نحو . المدرجات الجانبية / السفلية: تتراوح أسعارها عمومًا بين 160 و250 يورو فأكثر .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المناطق المميزة / مرتفعة الطلب: يصل متوسط أسعار إعادة البيع إلى 280 إلى 400 يورو فأكثر بسبب ارتفاع الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا.

سلوفان براتيسلافا ضد ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس الأخيرة

حقق سلوفان براتيسلافا فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث نتائجه الخسارة أمام روما 4-0 في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سبارتاك ترنافا 3-0 في الدوري السلوفاكي الممتاز. وخسر أيضًا أمام شتوتجارت 3-0 في أوروبا خلال هذه الفترة، فيما جاءت نقاطه الأخرى من التعادل 1-1 مع سكاليكا والفوز خارج أرضه 2-1 على كومارنو.

حقق ريال بيتيس ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث مبارياته الفوز 1-0 على فينورد في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على بورتو 3-2 في أوروبا خلال هذه الفترة. وكانت خسارته الوحيدة أمام برشلونة 5-2، فيما فاز على أوساسونا 5-2 وتعادل 1-1 مع ديبورتيفو لاكورونيا. وسجل بيتيس 11 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سلوفان براتيسلافا ضد ريال بيتيس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس. وقد تكون هذه المباراة أول مواجهة رسمية بين الناديين.