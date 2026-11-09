يستضيف سلوفان براتيسلافا ريال بيتيس يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على الملعب الوطني لكرة القدم في براتيسلافا.

لم يسبق لسلوفان براتيسلافا وريال بيتيس أن التقيا في مباراة رسمية، لذا ستكون مواجهتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا أول لقاء رسمي بينهما. وتُقام المباراة على ملعب تيهيلنيه بوليه، وتمثل محطة مهمة لكلا الناديين في سعيهما لحصد النقاط خلال مرحلة الدوري بالنظام الموسّع لدوري أبطال أوروبا.

متى تنطلق مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس على الملعب الوطني لكرة القدم في براتيسلافا، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 الملعب الوطني

كيف تشتري تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة جلطة سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا على ملعب رامس بارك:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: تحقق من الموقعين الرسميين لسلوفان براتيسلافا وريال بيتيس للاطلاع على مبيعات التذاكر المباشرة للأعضاء، وطرح التذاكر للجمهور، ومعلومات شباك التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الأسعار التقديرية لمباراة سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا، بحسب مصدر التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية وتذاكر الدخول العام: تتراوح أسعارها بين نحو 30 و90 يورو ، حسب فئة التذكرة وموقع المقاعد.

تتراوح أسعارها بين نحو ، حسب فئة التذكرة وموقع المقاعد. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 150 يورو وتصل إلى 350 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية والمقاعد عند الزوايا: تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرجات العلوية أو عند الزوايا من نحو 30 إلى 135 يورو .

تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرجات العلوية أو عند الزوايا من نحو . المقاعد على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية: تتراوح أسعارها عمومًا بين 160 و250 يورو فأكثر .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المقاعد المميزة وفي الأقسام الأكثر طلبًا: يصل متوسط أسعار إعادة بيعها إلى 280 إلى 400 يورو فأكثر بسبب الإقبال الكبير على مباريات دوري أبطال أوروبا.

سلوفان براتيسلافا ضد ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس

حقق سلوفان براتيسلافا فوزين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه الخسارة أمام روما 4-0 في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على سبارتاك ترنافا 3-0 في الدوري السلوفاكي الممتاز. وخسر أيضًا أمام شتوتجارت 3-0 في أوروبا خلال هذه الفترة، بينما حصد نقاطه الأخرى من التعادل 1-1 مع سكاليتسا والفوز خارج أرضه على كومارنو 2-1.

فاز ريال بيتيس بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته الفوز على فينورد 1-0 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على بورتو 3-2 في أوروبا خلال هذه الفترة. وتمثل خسارته أمام برشلونة 5-2 هزيمته الوحيدة، فيما فاز على أوساسونا 5-2 وتعادل مع ديبورتيفو لاكورونيا 1-1. وسجل بيتيس 11 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سلوفان براتيسلافا ضد ريال بيتيس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين سلوفان براتيسلافا وريال بيتيس. وقد تكون هذه المباراة أول لقاء رسمي بين الناديين.