يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب إستاديو برنابيو في مدريد.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري في مارس 2026، انتزع ريال مدريد فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب إستاديو دي بالايدوس. وقبل تلك المباراة، قدّم سيلتا فيجو أداءً مذهلًا على ملعب سانتياجو برنابيو في ديسمبر 2025، وفاز على أصحاب الأرض بنتيجة 2-0 دون أن يستقبل هدفًا.

تعرّف مع جول على كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو على ملعب إستاديو برنابيو في مدريد، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 21 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تتوافر أمامك عدة خيارات موثوقة لشراء تذاكر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لريال مدريد. وعادةً ما تُطرح تذاكر الجمهور العام عليها أولًا قبل يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية الأولية أو سوق إعادة البيع.

1. قنوات النادي الرسمية

مقاعد المدرج العلوي / الفئة الثالثة: تبدأ من نحو 60 إلى 75 يورو للمقاعد في أقسام المدرج العلوي الأبعد عن أرض الملعب.

تبدأ من نحو للمقاعد في أقسام المدرج العلوي الأبعد عن أرض الملعب. مقاعد الفئة الثانية: تتراوح أسعارها عمومًا بين 76 و105 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرج السفلي وعلى جانبي الملعب من نحو 116 إلى 225 يورو أو أكثر، بحسب موقع المقعد تحديدًا.

تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرج السفلي وعلى جانبي الملعب من نحو أو أكثر، بحسب موقع المقعد تحديدًا. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تجارب كبار الشخصيات الرسمية من نحو 325 يورو وترتفع بحسب إمكانية دخول الصالات وخدمات الطعام المقدمة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الفئة الثالثة / المدرج العلوي: تبدأ من نحو 150 إلى 180 يورو ، مع احتمال تغيرها بحسب الطلب.

تبدأ من نحو ، مع احتمال تغيرها بحسب الطلب. الفئة الثانية / جانبا الملعب: تتراوح أسعارها غالبًا بين 220 و260 يورو .

تتراوح أسعارها غالبًا بين . الفئة الأولى / المدرج السفلي: تبدأ من نحو 300 إلى 350 يورو.

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال مدريد وسيلتا فيجو

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 4-1 على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بالنتيجة نفسها على إشبيلية في الدوري الإسباني. وخلال تلك السلسلة، فاز مدريد أيضًا خارج أرضه على روما بنتيجة 4-3، وعلى فياريال بنتيجة 1-0 في الدوري، فيما جاءت هزيمته الوحيدة أمام أتلتيكو مدريد. وسجل 13 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في المباريات الخمس.

حقق سيلتا فيجو فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها. وتغلب على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في آخر مبارياته بالدوري الإسباني، بعدما خسر أمام يوفنتوس بنتيجة 2-1 في الدوري الأوروبي. وشهدت هذه السلسلة أيضًا تعادله دون أهداف خارج أرضه أمام إلتشي، وفوزه الكبير على راسينج سانتاندير بنتيجة 5-0، إلى جانب خسارته أمام أومونيا نيقوسيا بنتيجة 1-0 في الدوري الأوروبي. وسجل سيلتا ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني في مارس 2026، حين فاز ريال مدريد خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1. وقبلها، فاز سيلتا بنتيجة 2-0 على ملعب برنابيو في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في جميع المسابقات، فاز ريال مدريد ثلاث مرات مقابل فوزين لسيلتا، وأظهر الفريق الجاليسي قدرته على انتزاع النقاط من منافسه الأكثر شهرة.