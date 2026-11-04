يستضيف ريال مدريد فريق آيندهوفن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب برنابيو في مدريد.

يجمع ريال مدريد وآيندهوفن تاريخ أوروبي حافل يمتد لعدة عقود، إذ سبق أن التقيا في مواجهات حاسمة ضمن كأس أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية. ومن أبرز لقاءاتهما مواجهة متوترة في نصف نهائي كأس أوروبا عام 1988، تأهل فيها آيندهوفن بقاعدة الأهداف خارج الأرض قبل أن يتوج باللقب.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريال مدريد وآيندهوفن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة ريال مدريد وآيندهوفن على ملعب برنابيو في مدريد يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مشاهدة مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لريال مدريد، حيث تُتاح التذاكر أولًا لأعضاء النادي ومشجعي «مدريديستاس»، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ من نحو 100 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد العادية، وترتفع إلى 300 إلى أكثر من 400 يورو للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية، بحسب موقع المقعد تحديدًا داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

تبدأ من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد العادية، وترتفع إلى للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية، بحسب موقع المقعد تحديدًا داخل ملعب سانتياجو برنابيو. باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية: تبدأ من نحو 375 يورو وترتفع بحسب مزايا الباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة البيع العادية ومقاعد المدرجات العلوية: تبدأ من نحو 100 إلى 185 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، بحسب الطلب في السوق.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، بحسب الطلب في السوق. مقاعد المدرجات السفلية وإعادة بيع التذاكر المميزة: تتراوح بين 250 وأكثر من 400 يورو بحسب الزيادة في الأسعار بالسوق.

تتراوح بين بحسب الزيادة في الأسعار بالسوق. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 320 إلى أكثر من 650 يورو.

ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال مدريد وآيندهوفن

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعدما فاز بأربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وكانت خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. وفاز في أحدث مبارياته على آر بي لايبزيج بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على إشبيلية بنتيجة 4-1 في الدوري. وسجل مدريد 14 هدفًا واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته الهجومية الكبيرة. ويجعل نمط عروضه الأوروبية القوية هذه المباراة مناسبة لفريق مورينيو.

فاز آيندهوفن بمباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها، في ظل تذبذب واضح في مستواه. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على بورتو بنتيجة 1-0 في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام أدو دين هاج بنتيجة 2-1 في الدوري الهولندي. وسجل فريق بوش أربعة أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس، ما يشير إلى إمكانية معاناته دفاعيًا رغم قدرته على انتزاع النتائج في أوروبا.

ريال مدريد وآيندهوفن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

يقتصر سجل المواجهات المباشرة بين الناديين على مباراة واحدة مسجلة، وهي مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2007، فاز فيها آيندهوفن خارج أرضه على ريال مدريد بنتيجة 2-1. ولا تتوفر في مجموعة البيانات أي مواجهات رسمية بين الناديين، ما يعني أن مباراة الأحد تمثل لقاءً نادرًا وغير مألوف نسبيًا بين ناديين لم يلتقيا كثيرًا في السنوات الأخيرة.