يستضيف راسينج سانتاندير ريال سوسيداد يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير.

التقى الفريقان في مواجهات سابقة بالكأس والدوري، إلى جانب مباراة ودية استعدادًا للموسم انتهت بتعادل متكافئ 1-1. وتميل نتائج المواجهات الرسمية الأخيرة بينهما قليلًا لصالح ريال سوسيداد، الذي حقق أربعة انتصارات مقابل انتصارين لراسينج.

تعرّف مع جول على كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة راسينج سانتاندير وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة راسينج سانتاندير وريال سوسيداد على ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 22 نوفمبر 2026 - 10:15 إل ساردينيرو

كيف تشتري تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات الأساسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال سوسيداد في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لراسينج سانتاندير، للحصول على مقاعد في أقسام جماهير الفريق المضيف بملعب إل ساردينيرو، أو عبر الموقع الرسمي لريال سوسيداد، للحصول على تذاكر الحصة المخصصة للجماهير الزائرة، وفقًا لتوافرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، موزعة بحسب القنوات الرسمية للناديين ومنصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / المقاعد العادية: تتراوح الأسعار عادةً بين 30 و60 يورو ، بحسب المدرج والمستوى المحددين في ملعب إل ساردينيرو.

تتراوح الأسعار عادةً بين ، بحسب المدرج والمستوى المحددين في ملعب إل ساردينيرو. المقاعد المميزة / كبار الشخصيات: تتراوح أسعارها عمومًا بين 90 و150 يورو فأكثر في أقسام الضيافة الخاصة والمناطق الوسطى من المدرج الرئيسي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع المقاعد العادية / المدرج العلوي: تبدأ الأسعار من نحو 90 إلى 95 يورو للمقاعد التي تشهد طلبًا أعلى أو توفر إطلالة أساسية.

تبدأ الأسعار من نحو للمقاعد التي تشهد طلبًا أعلى أو توفر إطلالة أساسية. إعادة بيع المقاعد المميزة / المقاعد على جانبي الملعب: يتراوح متوسط الأسعار بين 500 و650 يورو، بحسب موقع المقعد تحديدًا ومدى توافر التذاكر ومستوى الطلب العام على هذه المباراة.

راسينج سانتاندير ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى راسينج سانتاندير وريال سوسيداد

حقق راسينج سانتاندير فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام أوساسونا، فيما كانت أثقل هزائمه خلال تلك الفترة أمام برشلونة بنتيجة 7-2. وجاء فوزه الوحيد على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1. وسجل راسينج سبعة أهداف واستقبل ستة عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تبرز المشكلات الدفاعية التي يتعين على لوبيز معالجتها.

يخوض ريال سوسيداد المباراة وهو في حالة جيدة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-2 على مالقة خارج أرضه في الدوري الإسباني، كما انتصر خارج أرضه على ديبورتيفو دي آ كورونيا وفالنسيا. وكانت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في مباراة ودية. وسجل سوسيداد اثني عشر هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

راسينج سانتاندير ضد ريال سوسيداد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مباراة ودية استعدادًا للموسم يوم 18 يوليو 2026، وانتهت بالتعادل 1-1. وقبلها، فاز راسينج سانتاندير على ريال سوسيداد 1-0 في مباراة ودية في يوليو 2019. ويتفوق ريال سوسيداد في آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، بانتصارين مقابل انتصار واحد لراسينج وتعادلين، ومن بينها فوز سوسيداد 3-0 في الدوري الإسباني و3-1 في كأس ملك إسبانيا.