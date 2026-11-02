يستضيف خيتافي أتلتيكو مدريد يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإسباني في مارس 2026، انتزع أتلتيكو مدريد فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0. أما آخر فوز رسمي لخيتافي على منافسه من العاصمة، فجاء في مباراة متقاربة بالدوري الإسباني في مارس 2025.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

الدوري الإسباني - الجولة 13 22 نوفمبر 2026 - 15:00 كوليسيوم

كيف تشتري تذاكر مباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقعين الرسميين للناديين. ولمباريات خيتافي على ملعبه في كوليسيوم، يمكنك الاطلاع على بوابة التذاكر الرسمية لنادي خيتافي. أما لمباريات أتلتيكو مدريد خارج أرضه أو التذاكر المتاحة عمومًا لمباريات الدوري الإسباني، فيتيح موقع أتلتيكو مدريد الرسمي خيارات التذاكر العادية وباقات ضيافة كبار الشخصيات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر عادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

إليك نطاقات أسعار تذاكر مباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني، موزعةً بين القنوات الرسمية للناديين ومنصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية: تبدأ عادةً من نحو 30 إلى 50 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد الجانبية ومقاعد المدرجات السفلية: تتراوح عمومًا بين 120 و250 يورو .

تتراوح عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار تجارب الضيافة الحصرية التي يقدمها النادي بين 250 و500 يورو أو أكثر للشخص الواحد، وتشمل مقاعد مريحة مبطنة وإمكانية دخول الصالات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الخيارات الأقل سعرًا والاقتصادية: تبدأ من نحو 190 إلى 220 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى. المقاعد الجانبية والمميزة المعاد بيعها: تتراوح بين 350 و650 يورو أو أكثر ، بحسب التذاكر المتاحة والوقت المتبقي حتى يوم المباراة.

تتراوح بين ، بحسب التذاكر المتاحة والوقت المتبقي حتى يوم المباراة. متوسط سعر السوق: يتراوح بين 300 و600 يورو أو أكثر، بحسب قطاع المقاعد المحدد وتوافر التذاكر.

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى خيتافي وأتلتيكو مدريد

حقق خيتافي فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مقابل تعادلين وخسارتين خلال تلك الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، فيما تظل خسارته على أرضه أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في وقت سابق من أكتوبر من أبرز النتائج السلبية في مسيرته الأخيرة. وسجل فريق بوردالاس أربعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس هشاشته الدفاعية التي كلفته كثيرًا في الأسابيع الأخيرة.

يخوض أتلتيكو مدريد المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له، سجل خلالها عشرة أهداف واستقبل هدفين فقط. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، وقبلها فاز على إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني. كما يبرز فوزه 2-0 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، وانتصاره 2-1 على ريال مدريد، المستوى الذي قدمه فريق سيميوني في مختلف المسابقات.

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في مارس 2026، عندما فاز أتلتيكو مدريد على أرضه 1-0 في الدوري الإسباني. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، يتفوق أتلتيكو مدريد بوضوح بأربعة انتصارات مقابل انتصار واحد لخيتافي، تحقق في مباراة بالدوري الإسباني في مارس 2025. كما انتهت مباراة ودية استعدادًا للموسم في يوليو 2026 بفوز أتلتيكو 4-1، ما يعزز صورة الفارق بين الفريقين في المواجهات الأخيرة.