يستضيف تولوز فريق رين يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب ستاديوم دو تولوز في تولوز.

وجمعت آخر مواجهة بينهما في الدوري الفريقين في فبراير 2026، حين حقق رين فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 1-0. أما آخر لقاء بينهما على ملعب ستاديوم دو تولوز، فأقيم في أكتوبر 2025 وانتهى بتعادل مثير بنتيجة 2-2.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة تولوز ورين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة تولوز ورين في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة تولوز ورين على ملعب ستاديوم دو تولوز في تولوز يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

كيف تشتري تذاكر مباراة تولوز ورين في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة تولوز ورين المقبلة في الدوري الفرنسي، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على التذاكر العادية بسعرها الأصلي هي منصة التذاكر الرسمية على موقع نادي تولوز. وعادةً ما تحتاج إلى إنشاء حساب مجاني للوصول إلى عملية بيع التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تولوز ورين في الدوري الفرنسي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة تولوز ورين المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العادي: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 15 إلى 20 يورو .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المقاعد الجانبية أو المدرجات الوسطى: تتراوح الأسعار عمومًا بين 35 و60 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ أسعارها من نحو 30 إلى 45 يورو في المدرجات العلوية أو المناطق الأبعد عن الوسط، بحسب التوافر الحالي.

تبدأ أسعارها من نحو في المدرجات العلوية أو المناطق الأبعد عن الوسط، بحسب التوافر الحالي. المقاعد المميزة أو ذات الإطلالة من جانبي الملعب: تبدأ أسعارها من نحو 70 يورو وتصل إلى ما يزيد بكثير على 120 يورو، بحسب موعد الشراء ومدى قربه من يوم المباراة، والطلب العام في السوق.

تولوز ورين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تولوز ورين

حقق تولوز فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، وتتضمن هذه السلسلة أيضًا خسارة في مباراة ودية. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا سلبيًا مع تروا في الدوري الفرنسي، كما تعادل 2-2 مع موناكو في وقت سابق من أكتوبر. ويُظهر فوزه 3-2 على لوهافر وانتصاره 0-3 على لو مان قدرته على التسجيل، رغم صعوبة الحفاظ على ثبات مستواه.

حقق رين ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة في آخر خمس مباريات، وجاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-3 أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي يوم 18 أكتوبر. وبعد تلك النتيجة، تعادل 2-2 مع يوفنتوس في الدوري الأوروبي، ثم عاد إلى الانتصارات بفوزه 3-0 على ستراسبورج. وسجل رين عشرة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس نهجًا هجوميًا يجعله مكشوفًا دفاعيًا في بعض الأحيان.

تولوز ورين: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز رين على أرضه 1-0 في فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، فاز تولوز مرتين ورين مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. أما المواجهة السابقة على ملعب ستاديوم دو تولوز، التي أقيمت في أكتوبر 2025، فانتهت بنتيجة 2-2.