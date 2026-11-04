لا شيء يثير حماس مشجعي آرسنال وتوتنهام وتوترهم مثل ديربي شمال لندن.

الفوز ضروري لكلا الفريقين، والانتصار على الغريم اللدود يرفع دائمًا المعنويات داخل الفريق وبين جماهيره المتحمسة.

يقدم لكم جول كل المعلومات الأساسية التي تحتاجون إليها قبل ديربي شمال لندن المقبل، بما في ذلك كيفية شراء التذاكر وأسعارها.

متى يُقام ديربي شمال لندن المقبل بين توتنهام وآرسنال؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد 6 ديسمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ضد آرسنال (4:30 مساءً) التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) 1 أو 2 مايو (لم يُؤكد بعد) الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد توتنهام (لم يُحدد الموعد بعد) التذاكر ملعب الإمارات (لندن)

كيفية شراء تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال

عادةً ما يسارع أعضاء «ون هوتسبير» أو «ون هوتسبير بلس» إلى شراء جميع تذاكر مباريات توتنهام على أرضه المتاحة للبيع:

« ون هوتسبير » هي عضوية توتنهام الأساسية، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم.

» هي عضوية توتنهام الأساسية، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم. أما المستوى الأعلى من العضوية الأساسية فهو «ون هوتسبير بلس»، وتبلغ تكلفته 55 جنيهًا إسترلينيًا للموسم، ويوفر عدة مزايا إضافية، منها أولوية شراء التذاكر لمدة 24 ساعة وإدراج اسم العضو على قائمة انتظار الاشتراك الموسمي لتوتنهام.

بالإضافة إلى شراء التذاكر مباشرةً عبر منافذ البيع الرسمية، يمكن للمشجعين شراء المقاعد من سوق إعادة البيع. ويُعد ستاب هاب من أبرز المنصات للراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين لمباريات توتنهام، عند شرائها عبر النادي، عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، وتنقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة «أ» (71-109 جنيهات إسترلينية) : آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

: آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة «ب» (49-96 جنيهًا إسترلينيًا) : أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام

: أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام الفئة «ج» (38-81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إبسويتش، ليدز، سندرلاند

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما باقات الضيافة المتاحة لديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تختلف أسعار ضيافة مباريات توتنهام هوتسبير بحسب فئة المباراة (ديربيات لندن من الفئة «أ» مقارنةً بمباريات الفئتين «ب» و«ج»)، ونوع الطعام المقدم (مأكولات بسيطة على طراز طعام الشارع مقارنةً بوجبات فاخرة)، وموقع المقعد (إطلالات بانورامية من المستوى العلوي مقارنةً بمقاعد قرب خط التماس عند منتصف الملعب):

الحانات الرياضية غير الرسمية والمقاعد المميزة (199 - 349 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : خيارات متاحة في الممرات المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام في صالات غير رسمية، ومشروبات بين الشوطين، والدخول إلى حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب.

: خيارات متاحة في الممرات المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام في صالات غير رسمية، ومشروبات بين الشوطين، والدخول إلى حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب. صالات الطابق العلوي العصرية (349 - 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : أجواء نابضة بالحيوية في أماكن مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال في المستوى الخامس. تشمل إطلالات من الأعلى، ووجبات تُقدم في أطباق صغيرة على مراحل أو مأكولات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة، وعروضًا ترفيهية يقدمها منسق موسيقي بعد المباراة.

: أجواء نابضة بالحيوية في أماكن مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال في المستوى الخامس. تشمل إطلالات من الأعلى، ووجبات تُقدم في أطباق صغيرة على مراحل أو مأكولات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة، وعروضًا ترفيهية يقدمها منسق موسيقي بعد المباراة. المطاعم الفاخرة وصالات الطهاة (549 - 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : أماكن تقدم تجارب طعام مميزة، مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. توفر قوائم طعام فاخرة من عدة أطباق، وطاولات طعام خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب.

: أماكن تقدم تجارب طعام مميزة، مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. توفر قوائم طعام فاخرة من عدة أطباق، وطاولات طعام خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب. تجارب كبار الشخصيات الرئيسية (750 - أكثر من 1,500 جنيه إسترليني للشخص) : مرافق عالمية المستوى ليوم المباراة، تشمل ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. توفر إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ووجبات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها مختص بالنبيذ، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة أعضاء مجلس الإدارة.

: مرافق عالمية المستوى ليوم المباراة، تشمل ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. توفر إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ووجبات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها مختص بالنبيذ، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة أعضاء مجلس الإدارة. الأجنحة الخاصة والمقصورات التنفيذية (1,494 - أكثر من 12,000 جنيه إسترليني للمقصورة): أجنحة ومساحات خاصة مغلقة تتسع لما بين 4 و20 ضيفًا. تشمل وجبات مخصصة من عدة أطباق، وطاقم خدمة خاصًا، ومقاعد خاصة في الملعب خارج الجناح مباشرةً.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال: آخر المواجهات المباشرة

التاريخ النتيجة الملعب فبراير 2026 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 1-4 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير نوفمبر 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 4-1 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-1 توتنهام ملعب الإمارات سبتمبر 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-1 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أبريل 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 2-3 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير سبتمبر 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-2 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-2 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أكتوبر 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 3-1 توتنهام ملعب الإمارات مايو 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 3-0 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير

منذ عام 1909، حين أُقيم أول ديربي رسمي لشمال لندن، يبلغ سجل المواجهات المباشرة الحالي 86 فوزًا لآرسنال، و61 فوزًا لتوتنهام، و52 تعادلًا. وقد تبدلت موازين القوى على مر السنين، لكن آرسنال فرض تفوقه مؤخرًا.

أنهى آرسنال الموسم الماضي متقدمًا على توتنهام بفارق 44 نقطة، وفاز فريق ميكيل أرتيتا في خمس مواجهات متتالية أمام غريمه في المدينة. وفي آخر لقاء بينهما على ملعب توتنهام هوتسبير في فبراير، حقق آرسنال فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، وسجل كل من إيبيريتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس هدفين.