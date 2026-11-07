بالنسبة إلى مشجعي آرسنال وتوتنهام، لا شيء يثير الحماس والتوتر مثل ديربي شمال لندن.

الفوز ضروري للفريقين، والانتصار على الغريم التقليدي يرفع دائمًا المعنويات داخل الفريق وبين مشجعيه المتحمسين.

يقدم لكم جول كل المعلومات المهمة قبل ديربي شمال لندن المقبل، بما في ذلك كيفية شراء التذاكر وأسعارها.

متى يقام ديربي شمال لندن المقبل بين توتنهام وآرسنال؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد، 6 ديسمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ضد آرسنال (4:30 مساءً) التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) 1 أو 2 مايو (لم يُحدد بعد) الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد توتنهام (لم يُحدد التوقيت بعد) التذاكر ملعب الإمارات (لندن)

كيفية شراء تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال

عادةً ما يسارع أعضاء «One Hotspur» أو «One Hotspur +» إلى شراء جميع التذاكر المتاحة لمباريات توتنهام على أرضه:

عضوية « One Hotspur » هي المستوى الأساسي لعضوية توتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم.

» هي المستوى الأساسي لعضوية توتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم. المستوى الأعلى من العضوية الأساسية هو «One Hotspur +»، وتبلغ تكلفته 55 جنيهًا إسترلينيًا للموسم، ويوفر مزايا إضافية عدة، منها أولوية شراء التذاكر لمدة 24 ساعة والانضمام إلى قائمة انتظار الحصول على تذكرة موسمية لتوتنهام.

إلى جانب شراء التذاكر مباشرةً عبر بوابات البيع الرسمية، يمكن للمشجعين أيضًا شراء المقاعد من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub أحد أبرز المواقع لمن يرغبون في شراء تذاكر اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين لمباريات توتنهام، عند شرائها عبر النادي، عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، وتنقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة «أ» (من 71 إلى 109 جنيهات إسترلينية) : آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

: آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة «ب» (من 49 إلى 96 جنيهًا إسترلينيًا) : أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام

: أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام الفئة «ج» (من 38 إلى 81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إبسويتش، ليدز، سندرلاند

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما باقات الضيافة المتاحة لديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تختلف أسعار باقات الضيافة في مباريات توتنهام هوتسبير بحسب تصنيف المباراة، سواء كانت من ديربيات لندن ضمن الفئة «أ» أو من مباريات الفئتين «ب» و«ج»، وكذلك بحسب نوع الطعام، من المأكولات غير الرسمية إلى الوجبات الفاخرة، وموقع المقعد، من الإطلالات في المستوى العلوي إلى المقاعد القريبة من خط التماس عند منتصف الملعب:

البارات الرياضية غير الرسمية والمقاعد المميزة (من 199 إلى 349 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : خيارات ضيافة في الممرات المخصصة للمقاعد المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام في قاعة غير رسمية، ومشروبات بين الشوطين، والدخول إلى بارات مصنع الجعة الصغير في الملعب.

: خيارات ضيافة في الممرات المخصصة للمقاعد المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام في قاعة غير رسمية، ومشروبات بين الشوطين، والدخول إلى بارات مصنع الجعة الصغير في الملعب. الصالات العلوية العصرية (من 349 إلى 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : أجواء حيوية في أماكن مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال بالمستوى الخامس. تشمل إطلالات من الأعلى، وأطباقًا متعددة تُقدم في أوعية أو وجبات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة، وعروضًا ترفيهية يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة.

: أجواء حيوية في أماكن مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال بالمستوى الخامس. تشمل إطلالات من الأعلى، وأطباقًا متعددة تُقدم في أوعية أو وجبات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة، وعروضًا ترفيهية يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة. المطاعم الفاخرة وصالات الطهاة (من 549 إلى 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : أماكن راقية لتناول الطعام، مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. تقدم قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وطاولات طعام خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب.

: أماكن راقية لتناول الطعام، مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. تقدم قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وطاولات طعام خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب. تجارب كبار الشخصيات الرئيسية (من 750 إلى أكثر من 1,500 جنيه إسترليني للشخص) : أماكن ضيافة عالمية المستوى يوم المباراة، منها ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. تشمل إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ووجبات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها مختص بالمشروبات، ومقاعد فاخرة بجوار المقصورة الرسمية.

: أماكن ضيافة عالمية المستوى يوم المباراة، منها ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. تشمل إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ووجبات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها مختص بالمشروبات، ومقاعد فاخرة بجوار المقصورة الرسمية. الأجنحة الخاصة والمقصورات التنفيذية (من 1,494 إلى أكثر من 12,000 جنيه إسترليني للمقصورة): أجنحة مغلقة ومساحات خاصة تتسع لما بين 4 و20 ضيفًا. تشمل وجبات مخصصة متعددة الأطباق، وطاقم خدمة شخصيًا، ومقاعد خاصة في الملعب خارج الجناح مباشرةً.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال: آخر المواجهات المباشرة

التاريخ النتيجة الملعب فبراير 2026 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 1-4 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير نوفمبر 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 4-1 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-1 توتنهام ملعب الإمارات سبتمبر 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-1 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أبريل 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 2-3 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير سبتمبر 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-2 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-2 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أكتوبر 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 3-1 توتنهام ملعب الإمارات مايو 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 3-0 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير

منذ عام 1909، حين أُقيم أول ديربي رسمي لشمال لندن، يبلغ سجل المواجهات المباشرة حاليًا 86 فوزًا لآرسنال و61 فوزًا لتوتنهام و52 تعادلًا. ورغم تبدل موازين القوى بين الفريقين على مر السنين، فإن آرسنال هو من فرض سيطرته مؤخرًا.

أنهى آرسنال الموسم الماضي متقدمًا على توتنهام بفارق 44 نقطة، وفاز فريق ميكيل أرتيتا في خمس مواجهات متتالية ضد غريمه في المدينة. وفي آخر لقاء على ملعب توتنهام هوتسبير في فبراير، حقق آرسنال فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، وسجل كل من إيبيريتشي إيزي وفيكتور غيوكيريس هدفين.