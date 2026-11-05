تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، إذ تستعد بولندا لاستضافة السويد على ملعب تارتشينسكي أرينا في فروتسواف. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة، تحمل أهمية كبيرة في سباق الصعود وترتيب البطولة.

جول يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر المباراة وفئات المقاعد وأسعارها وكيفية حجزها.

متى تبدأ مباراة بولندا والسويد في دوري الأمم الأوروبية «ب»؟

تُقام مباراة بولندا والسويد على ملعب تارتشينسكي أرينا في فروتسواف، ولم يُحدَّد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 استاد الملكي فروكلوف

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر منصة «Łączy nas piłka»، وهي بوابة الاتحاد البولندي لكرة القدم الرسمية لبيع تذاكر مباريات المنتخب. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر المقاعد العامة عند بدء طرحها للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب عندما تنفد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة البيع الرسمية من نحو 30 إلى 45 يورو لمقاعد الفئات العامة.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب من نحو 79 يورو عند نفاد التذاكر العادية لدى جهات البيع الرسمية.

بولندا والسويد في دوري الأمم الأوروبية «ب»: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولندا والسويد

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقت ثلاث هزائم في مبارياتها الخمس الأخيرة. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 مع نيجيريا، كما خسرت 0-2 أمام أوكرانيا في مباراة ودية. وكانت خسارتها 3-2 أمام السويد في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من هذا العام انتكاسة أخرى، رغم أن الفوزين على ألبانيا ومالطا قدّما بعض العزاء خلال تلك الحملة. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

أسفرت مباريات السويد الخمس الأخيرة عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وشهدت مشاركتها في كأس العالم فوزًا 5-1 على تونس، لكنها شهدت أيضًا خسارة 5-1 أمام هولندا، وأخرى 3-0 أمام فرنسا في دور الـ32. وتعادلت 1-1 مع اليابان في دور المجموعات، و2-2 مع اليونان في مباراة ودية قبل البطولة. وسجل فريق بوتر 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة، ما يعكس قدرته الهجومية والثغرات الدفاعية التي ظهرت لديه على أعلى مستوى.

بولندا والسويد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2026، حين فازت السويد على بولندا 3-2 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم. وقبلها، فازت بولندا على السويد 2-0 على أرضها في مباراة ضمن التصفيات في مارس 2022. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة بينهما، تتفوق السويد بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبولندا وانتصار بولندي آخر. كما التقى المنتخبان في يورو 2020، حيث فازت السويد 3-2.