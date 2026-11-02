يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره بوروسيا دورتموند يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

في آخر مواجهة بينهما يوم 3 مايو 2026، حقق مونشنجلادباخ فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 1-0 بفضل هدف متأخر من حاريس تاباكوفيتش. وقبل تلك المباراة، كان دورتموند قد فرض تفوقه في المواجهات بين الفريقين، بما في ذلك فوزه 2-0 في ديسمبر 2025 وانتصاره 3-2 في وقت سابق من العام نفسه.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 10 21 نوفمبر 2026 - 09:30 بوروسيا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة عادةً للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني على ملعب بوروسيا بارك:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر الناديين رسميًا: يتيح كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند فترات أولوية أولية حصرية لأعضاء الناديين الرسميين، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي.

يتيح كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند فترات أولوية أولية حصرية لأعضاء الناديين الرسميين، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي. البيع للجمهور العام: تُطرح أي مقاعد متبقية بعد تخصيص التذاكر للأعضاء للبيع للجمهور العام مباشرةً عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر التابعة للنادي المضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند المقبلة في الدوري الألماني على ملعب بوروسيا بارك:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف (المدرج الشمالي): تتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين 19 و25 يورو لأعضاء النادي.

تتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين لأعضاء النادي. المقاعد العادية (المدرجات العلوية والسفلية): تتراوح أسعار المقاعد العادية عبر البيع الرسمي الأولي عمومًا بين 35 و75 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد العادية عبر البيع الرسمي الأولي عمومًا بين . مقاعد كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار الباقات المميزة المتاحة مباشرةً عبر النادي من 200 إلى أكثر من 400 يورو للتذكرة، وتشمل خدمات تقديم الطعام والدخول إلى صالة بمقاعد مبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع الأولي للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات السفلية والأركان: تبدأ الأسعار من نحو 70 إلى 110 يورو (ما يعادل نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر)، بحسب العرض والطلب.

تبدأ الأسعار من نحو (ما يعادل نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر)، بحسب العرض والطلب. المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد العادية على جانبي الملعب أو في القطاعات المرغوبة عادةً بين 150 و350 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد العادية على جانبي الملعب أو في القطاعات المرغوبة عادةً بين . إعادة بيع تذاكر صالات كبار الشخصيات والأعمال: تتراوح أسعار باقات الضيافة الراقية والقطاعات الحصرية للشركات غالبًا بين 400 وأكثر من 900 يورو للمقعد.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند

يدخل مونشنجلادباخ هذه المباراة بسلسلة نتائج ستثير قلق بليسين. فلم يحقق فريقه سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات رسمية، مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد، وجاء ذلك الفوز الوحيد في مباراة ودية ضد سبورتفرونده زيغن. وفي الدوري، خسر أمام ماينز وكولن وهوفنهايم، واستقبل عشرة أهداف خلال هذه الهزائم الثلاث في الدوري الألماني. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-1 أمام هوفنهايم، ولم يسجل سوى خمسة أهداف في المباريات الخمس جميعها، بينما استقبل ثمانية أهداف.

يروي مستوى دورتموند قصة مختلفة من حيث مركزه في الدوري، لكن نتائجه الأخيرة تحمل مؤشرات مقلقة. فقد حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، مسجلًا خمسة أهداف ومستقبلًا خمسة. وكان التعادل 0-0 أمام يونيون برلين ثالث مباراة له دون فوز، فيما كشفت الهزيمة 1-0 في النرويج أمام بودو/غليمت عن افتقاره إلى الحدة، وهو ما أقر به كوفاتش علنًا. ويبدو الفوزان اللذان حققهما خلال هذه الفترة، 3-0 على بادربورن و1-0 في ملعب شتوتجارت، أبعد فأبعد.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز مونشنجلادباخ على أرضه 1-0 في مايو 2026، وهي نتيجة أنهت سلسلة من تفوق دورتموند في هذه المواجهة. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز دورتموند ثلاث مرات، وفاز مونشنجلادباخ مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل. وكانت المواجهات متقاربة من حيث الأهداف، إذ تفوق دورتموند بفارق ضئيل في مجموع الأهداف المسجلة خلال المباريات الخمس، لكن فوز مونشنجلادباخ الأخير على أرضه سيمنح فريق بليسين ما يستند إليه.