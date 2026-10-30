يستضيف بوروسيا دورتموند فريق إلفيرسبيرج يوم السبت 7 نوفمبر 2026، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

سبق لبوروسيا دورتموند أن واجه الفريق الرديف لإلفيرسبيرج في الدرجات الأدنى، كما تغلب على فريقه الأول بنتيجة 4-1 في كأس ألمانيا في أكتوبر 1981. وفي الوقت نفسه، أثبت إلفيرسبيرج أنه منافس صعب في موسمه الأول بالدوري الألماني، بعدما حقق نتائج لافتة أمام أندية عريقة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 09:30 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

تتوفر للمشجعين عدة طرق رئيسية للحصول على تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين بوروسيا دورتموند وإس في إلفيرسبيرج على ملعب سيجنال إيدونا بارك:

1. القنوات الرسمية للنادي

متجر تذاكر بوروسيا دورتموند الرسمي: الطريقة الأكثر موثوقية والأقل تكلفة لشراء التذاكر بسعرها الرسمي هي عبر الموقع الرسمي لبوروسيا دورتموند مباشرةً. وعادةً ما تُطرح التذاكر أولاً في مرحلة بيع مسبق حصرية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل إتاحة المقاعد المتبقية للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وإس في إلفيرسبيرج بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الوقوف (الجدار الأصفر / مناطق الوقوف العامة): يبلغ سعرها عادةً نحو 19,00 يورو .

يبلغ سعرها عادةً نحو . مقاعد الفئة الرابعة: تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرجات العلوية عمومًا من نحو 57,00 يورو عند شرائها مباشرةً من النادي.

تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرجات العلوية عمومًا من نحو عند شرائها مباشرةً من النادي. مقاعد الفئات الأولى إلى الثالثة: تتراوح أسعار المقاعد العادية المميزة في المدرجات السفلية والوسطى عادةً بين 65,00 و85,00 يورو بسعرها الرسمي.

تتراوح أسعار المقاعد العادية المميزة في المدرجات السفلية والوسطى عادةً بين بسعرها الرسمي. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 535,50 يورو للشخص، وتشمل مقاعد مميزة مبطنة وخدمات الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعار المقاعد العادية لهذه المباراة عمومًا من نحو 50,00 إلى 70,00 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو أماكن الوقوف، بحسب العرض والطلب وقت الشراء.

تبدأ أسعار المقاعد العادية لهذه المباراة عمومًا من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو أماكن الوقوف، بحسب العرض والطلب وقت الشراء. إعادة بيع المقاعد الجانبية والمميزة: غالبًا ما ترتفع أسعار المقاعد الجانبية ذات الرؤية الأفضل إلى 100,00 إلى أكثر من 180,00 يورو.

بوروسيا دورتموند ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج

فاز بوروسيا دورتموند في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، مسجلاً 14 هدفًا ومستقبلاً خمسة أهداف خلالها. وكانت مباراته الأخيرة الفوز 1-0 خارج أرضه على شتوتجارت في الدوري الألماني، كما حقق خلال هذه السلسلة فوزًا بنتيجة 3-2 على فياريال في دوري أبطال أوروبا. وشملت نتائج السلسلة السابقة الفوز 3-0 على بادربورن والفوز 2-3 خارج أرضه على هوفنهايم. وحافظ دورتموند على نظافة شباكه في مباراتين من مبارياته الخمس الأخيرة.

حقق إلفيرسبيرج فوزين وتعادلاً واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت مباراته الأخيرة خسارة ودية بنتيجة 2-1 أمام فالد‌هوف مانهايم، فيما انتهت آخر مباراة رسمية له بالتعادل 0-0 مع شالكه 04 في الدوري الألماني. وقبل ذلك، فاز 3-4 خارج أرضه على بوروسيا مونشنجلادباخ و3-2 على باير ليفركوزن، لكنه خسر أيضًا 1-2 أمام بايرن ميونخ.

بوروسيا دورتموند ضد إلفيرسبيرج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين بوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عند توفرها.