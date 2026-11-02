يستضيف بورنموث نظيره نوتنجهام فورست يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

في آخر مواجهة بينهما، يوم 24 مايو 2026، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب سيتي جراوند، إذ سجل مورجان جيبس وايت هدف فورست، وأدرك ماركوس تافيرنييه التعادل لبورنموث. وكان بورنموث قد حقق فوزًا مقنعًا خارج أرضه على فورست بنتيجة 2-0 في مواجهتهما السابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست على ملعب فيتاليتي في بورنموث يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيف تشتري تذاكر مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات وطرق شراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين بورنموث ونوتنجهام فورست:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لبورنموث، إذا كنت ستجلس في مدرجات أصحاب الأرض، أو عبر نوتنجهام فورست للتذاكر المخصصة لمدرجات الضيوف. وعادةً ما تُطرح هذه التذاكر على مراحل، مع منح الأولوية أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرحها للبيع العام أو عبر القرعة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب . تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل خيارات التذاكر وأسعارها لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين بورنموث ونوتنجهام فورست:

1. القنوات الرسمية للناديين

السعر الأصلي لتذاكر الدخول العام: تتراوح أسعار تذاكر المباراة العادية المشتراة مباشرةً من البوابات الرسمية للناديين عادةً بين نحو 30 و60 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب فئة المقاعد والفئة العمرية وتصنيف المباراة.

تتراوح أسعار تذاكر المباراة العادية المشتراة مباشرةً من البوابات الرسمية للناديين عادةً بين نحو ، بحسب فئة المقاعد والفئة العمرية وتصنيف المباراة. باقات الضيافة الرسمية: ترتفع أسعار خيارات الضيافة المقدمة مباشرةً من الناديين، وتبدأ عمومًا من نحو 150 إلى أكثر من 300 جنيه إسترليني للشخص الواحد، وتشمل مقاعد مميزة وإمكانية دخول صالات الضيافة ومزايا خاصة بتناول الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد خلف المرميين: تبدأ أسعارها من نحو 170 إلى 200 جنيه إسترليني للتذكرة.

تبدأ أسعارها من نحو للتذكرة. المقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد العادية على جانبي الملعب عادةً بين 210 و260 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة.

تتراوح أسعار المقاعد العادية على جانبي الملعب عادةً بين للتذكرة. إعادة بيع باقات الضيافة المميزة وكبار الشخصيات: قد تتراوح أسعار باقات كبار الشخصيات من الفئات العليا والخيارات الخاصة التي تشمل مزايا متعددة بين 590 وأكثر من 2300 جنيه إسترليني للتذكرة، بحسب البائع وما تتضمنه الباقة.

بورنموث ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بورنموث ونوتنجهام فورست

يدخل بورنموث المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على سندرلاند 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره على شتورم جراتس 3-0 في الدوري الأوروبي. وسجل بورنموث سبعة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس، فيما جاءت هزيمتاه الوحيدتان أمام تشيلسي بنتيجة 5-1 وليفربول بنتيجة 1-0.

حقق نوتنجهام فورست فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له، مقابل ثلاث هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام آرسنال 0-1، بعد هزيمتين سابقتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس وكوفنتري سيتي. وجاء فوز فورست الوحيد خارج أرضه على أستون فيلا بنتيجة 2-1، وقد سجل ثلاثة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

بورنموث ضد نوتنجهام فورست: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

اتسمت المواجهات المباشرة بين الناديين بالتكافؤ في المواسم الأخيرة. وانتهى آخر لقاء بالتعادل 1-1 عندما استضاف فورست فريق بورنموث في مايو 2026، ولم يتمكن أي من الفريقين من فرض تفوق واضح خلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز. وحقق بورنموث الانتصارات الأكبر في هذه السلسلة، ومنها الفوز 5-0 على ملعب فيتاليتي في يناير 2025، والفوز 2-0 على أرضه في أكتوبر 2025، بينما انتهت مباراتان من المباريات الخمس بالتعادل.