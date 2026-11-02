يستضيف برينتفورد إيفرتون يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن.

انتهت آخر مواجهة بينهما في الدوري بتعادل شاق بنتيجة 2-2 على ملعب جي تك كوميونيتي في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق برينتفورد انتصارين، مقابل انتصار واحد لإيفرتون وتعادلين.

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متى تنطلق مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة برينتفورد وإيفرتون على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن، يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 23 نوفمبر 2026 - 15:00 جي تك كوميونيتي

كيف تشتري تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات والطرق الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مشاهدة مباراة برينتفورد وإيفرتون:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء تذاكر الدخول العام لمباريات برينتفورد على أرضه في ملعب جي تك كوميونيتي مباشرةً عبر منصة بيع التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

السعر الرسمي المعتاد لتذكرة البالغين: يتراوح عادةً بين نحو 30 و85 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة، بحسب مدرج الملعب وفئة المقعد.

يتراوح عادةً بين نحو للتذكرة، بحسب مدرج الملعب وفئة المقعد. الأسعار المخفضة: تتوفر فئات سعرية أقل للناشئين دون 18 عامًا وكبار السن، وتبدأ عمومًا من نحو 15 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا .

تتوفر فئات سعرية أقل للناشئين دون 18 عامًا وكبار السن، وتبدأ عمومًا من نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ باقات يوم المباراة المميزة المقدمة مباشرةً من النادي من نحو 230 جنيهًا إسترلينيًا، وترتفع أسعارها مع خيارات الطعام المحسّنة والمقاعد التنفيذية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع المعتادة: تبدأ أسعارها من نحو 65 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للمدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرمى.

تبدأ أسعارها من نحو للمدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرمى. المدرجات الجانبية والمدرجات السفلية المميزة: يتراوح متوسط أسعارها غالبًا بين 110 و150 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر ، بحسب موقع القطاع تحديدًا ومستوى الطلب.

يتراوح متوسط أسعارها غالبًا بين ، بحسب موقع القطاع تحديدًا ومستوى الطلب. تذاكر كبار الشخصيات وإعادة البيع ذات الطلب المرتفع: قد تتجاوز أسعار المقاعد المميزة أو النادرة في بعض القطاعات 300 إلى 1000 جنيه إسترليني أو أكثر في المباريات البارزة.

برينتفورد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاجون إلى معرفته

نتائج برينتفورد وإيفرتون الأخيرة

حقق برينتفورد فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-2 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع كل من أستون فيلا وبورنموث. ويُعد فوزه 3-0 على تشيلسي أفضل نتائجه خلال هذه الفترة، كما تأهل في كأس كاراباو بفوزه خارج أرضه 1-2 على ريدينج. وسجل برينتفورد تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال هذه المباريات الخمس.

حقق إيفرتون فوزين وتعادلين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 0-2 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع هال سيتي. ومن نتائجه الإيجابية الفوز 1-0 على إيبسويتش تاون، والفوز بالنتيجة نفسها على وولفرهامبتون واندررز في كأس كاراباو. وحافظ إيفرتون على نظافة شباكه في مباراتين خلال هذه السلسلة المكونة من خمس مباريات.

برينتفورد ضد إيفرتون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب جي تك كوميونيتي في أبريل 2026، وهي نتيجة تعكس مدى التكافؤ في هذه المواجهة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز برينتفورد مرتين وإيفرتون مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وشهدت هذه المباريات الخمس تسجيل 14 هدفًا إجمالًا.