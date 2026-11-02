يستضيف باير ليفركوزن فريق بادربورن يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

وجاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في مباراة مثيرة بالدور الثاني من كأس ألمانيا يوم 29 أكتوبر 2025، حين نجا ليفركوزن بصعوبة من مفاجأة وخطف الفوز على بادربورن 4-2 بعد الوقت الإضافي. وقبل تلك المواجهة، تعود معظم لقاءاتهما السابقة إلى مواسم ليفركوزن الماضية في دوري الدرجة الأولى أمام بادربورن، وشهدت مباريات غزيرة الأهداف، منها فوز ليفركوزن 4-1 في يناير 2020.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة باير ليفركوزن وبادربورن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باير ليفركوزن وبادربورن في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة باير ليفركوزن وبادربورن على ملعب باي أرينا في ليفركوزن، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 10 21 نوفمبر 2026 - 09:30 باي أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة باير ليفركوزن وبادربورن في الدوري الألماني؟

إليكم خيارات وقنوات بيع التذاكر المعتادة لشراء تذاكر مباراة باير ليفركوزن على أرضه أمام بادربورن في الدوري الألماني، على ملعب باي أرينا:

1. قنوات النادي الرسمية

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يُعد الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لباير ليفركوزن على الإنترنت الخيار الأساسي والأكثر أمانًا، إذ يحظى أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية بأولوية الشراء قبل طرح المقاعد المتبقية للجمهور.

يُعد الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لباير ليفركوزن على الإنترنت الخيار الأساسي والأكثر أمانًا، إذ يحظى أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية بأولوية الشراء قبل طرح المقاعد المتبقية للجمهور. مدرج الفريق الضيف عبر بادربورن: عادةً ما يتعين على مشجعي الفريق الضيف شراء تذاكرهم عبر قسم التذاكر الرسمي في بادربورن 07، الذي يدير الحصة المخصصة لهم في ملعب باي أرينا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن وبادربورن في الدوري الألماني؟

إليكم الأسعار التقديرية للتذاكر باليورو لمباراة باير ليفركوزن وبادربورن المقبلة في الدوري الألماني على ملعب باي أرينا، بحسب قنوات النادي الرسمية وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر مناطق الوقوف والمشجعين (الفئة 5): يبلغ سعرها الرسمي نحو 15 إلى 20 يورو في مناطق الوقوف العادية خلف المرميين.

يبلغ سعرها الرسمي نحو في مناطق الوقوف العادية خلف المرميين. المقاعد العادية (الفئتان 3 و4): تتراوح أسعارها عمومًا بين 40 و50 يورو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية وعند الزوايا.

تتراوح أسعارها عمومًا بين للمقاعد العادية في المدرجات العلوية وعند الزوايا. المقاعد المميزة (الفئتان 1 و2): تتراوح أسعارها عادةً بين 70 و80 يورو للمقاعد ذات الرؤية المباشرة من وسط جانبي الملعب الطويلين.

تتراوح أسعارها عادةً بين للمقاعد ذات الرؤية المباشرة من وسط جانبي الملعب الطويلين. باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار باقات حضور المباراة المميزة التي يقدمها النادي مباشرةً عادةً من نحو 250 يورو فأكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات بيع النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفق طلب السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعار التذاكر العادية عمومًا من نحو 42 إلى 50 يورو للمدرجات العلوية أو المقاعد ذات الرؤية المحدودة، بحسب الطلب في السوق وقت الشراء.

تبدأ أسعار التذاكر العادية عمومًا من نحو للمدرجات العلوية أو المقاعد ذات الرؤية المحدودة، بحسب الطلب في السوق وقت الشراء. إعادة بيع تذاكر المقاعد متوسطة الفئة: تتراوح أسعار المقاعد الأفضل رؤيةً على جانبي الملعب عادةً بين 90 و130 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد الأفضل رؤيةً على جانبي الملعب عادةً بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: قد تتراوح أسعار باقات الضيافة الراقية أو المقاعد المميزة بين 220 وأكثر من 350 يورو، بحسب الفئة المحددة ومدى توافرها على المنصة.

باير ليفركوزن وبادربورن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باير ليفركوزن وبادربورن

فاز باير ليفركوزن في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، ما يجعله أحد أكثر فرق الدوري ثباتًا في المستوى قبل هذه المواجهة. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على فرايبورج في الدوري الألماني، كما حقق فوزًا خارج أرضه 4-0 على ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي. وفي مباريات سابقة ضمن هذه السلسلة، تغلب على ماينز 05 بنتيجة 4-3 ولايبزيج 2-0 في الدوري الألماني، وعلى إن كيه تسليه 2-0 في أوروبا. وسجل ليفركوزن 12 هدفًا واستقبلت شباكه ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

أما بادربورن، فحقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 على أرض فيردر بريمن، بينما كان فوزه 3-1 على هوفنهايم في الدوري الألماني أبرز نتائجه خلال تلك الفترة. وشملت تلك السلسلة أيضًا خسارته 0-2 أمام شتوتجارت و0-3 أمام بوروسيا دورتموند. وسجل بادربورن خمسة أهداف واستقبلت شباكه سبعة في تلك المباريات الخمس.

باير ليفركوزن وبادربورن: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في كأس ألمانيا يوم 29 أكتوبر 2025، حين استضاف بادربورن ليفركوزن وخسر 2-4. وقبلها، فاز ليفركوزن على بادربورن 3-1 في كأس ألمانيا في ديسمبر 2023، كما انتصر عليه 4-1 في مباراة بالدوري الألماني على أرض بادربورن في يناير 2020. وفي آخر خمس مواجهات موثقة بينهما، فاز ليفركوزن أربع مرات وبادربورن مرة واحدة، حين انتصر 2-1 في مباراة ودية في يوليو 2023.