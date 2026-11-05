يستضيف باريس سان جيرمان فريق لوريان يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب بارك دي برانس في باريس.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الفرنسي في مايو 2026، تعادل باريس سان جيرمان ولوريان 2-2 في مباراة مثيرة على ملعب بارك دي برانس. وخلال آخر خمس مباريات جمعت الفريقين في جميع المسابقات، حقق باريس سان جيرمان انتصارين، وفاز لوريان مرة واحدة، فيما انتهت المباراتان المتبقيتان بالتعادل.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة لوريان ورين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة باريس سان جيرمان ولوريان على ملعب بارك دي برانس في باريس، يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 14:45 حديقة الأمراء

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تُعد بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان المصدر الأساسي والأكثر موثوقية لشراء التذاكر بسعرها الأصلي. ويمكن للأعضاء والمشجعين المسجلين متابعة طرح التذاكر مباشرة، وخيارات إعادة البيع المعتمدة من النادي، وباقات الضيافة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة باريس سان جيرمان ولوريان المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين نحو 35 و110 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . عضويات النادي وطرح التذاكر: ترتفع الأسعار لتقترب من 150 يورو فأكثر للمقاعد الوسطى في المدرجات السفلية.

ترتفع الأسعار لتقترب من للمقاعد الوسطى في المدرجات السفلية. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عمومًا من نحو 300 إلى 400 يورو فأكثر للشخص الواحد، بحسب فئة كبار الشخصيات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة البيع العادية والمدرجات العلوية: تبدأ الأسعار من نحو 65 إلى 95 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرميين.

تبدأ الأسعار من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرميين. إعادة بيع مقاعد جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح الأسعار بين 110 و220 يورو فأكثر بحسب الطلب والقرب من أرض الملعب.

تتراوح الأسعار بين بحسب الطلب والقرب من أرض الملعب. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ الأسعار من نحو 300 يورو فما فوق.

باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس سان جيرمان ولوريان

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة في حالة ممتازة، بعدما فاز بجميع مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على برشلونة 4-2 على أرضه في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على مانشستر سيتي 4-2 خارج أرضه في المسابقة نفسها خلال تلك الفترة. وفي الدوري الفرنسي، تُظهر انتصاراته على ستراسبورج ولومان، إلى جانب فوزه 2-1 على مارسيليا خارج أرضه، ثبات مستواه في مواجهات مختلفة. وسجل باريس سان جيرمان 14 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

تُظهر نتائج لوريان الأخيرة صورة أكثر استقرارًا، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي، من دون أي هزيمة. وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 0-0 مع أنجيه، كما تغلب على موناكو 1-0 وباريس إف سي 1-0 خلال تلك الفترة. وسجل أربعة أهداف واستقبل هدفين في تلك المباريات الخمس، ما يشير إلى أنه فريق منظم دفاعيًا ويصعب اختراقه.

باريس سان جيرمان ولوريان: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مايو 2026، حين تعادلا 2-2 على ملعب بارك دي برانس في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، انتهت مباراة أُقيمت على ملعب لوريان في أكتوبر 2025 بالتعادل 1-1 أيضًا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز باريس سان جيرمان مرتين ولوريان مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وسجل باريس سان جيرمان ثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف للوريان في تلك المواجهات.