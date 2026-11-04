يستضيف باريس سان جيرمان روما يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 على ملعب بارك دي برانس في باريس.

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة بزخم قوي اكتسبه مؤخرًا في المنافسات الأوروبية، معتمدًا على خط هجوم قوي اختبر دفاعات فرق النخبة باستمرار. في المقابل، يصل روما إلى بارك دي برانس بمستويات أوروبية تتسم بالصلابة، ويجمع بين التنظيم الدفاعي الإيطالي المنضبط والخطورة في الهجمات المرتدة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وروما، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان وروما على ملعب بارك دي برانس في باريس يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات الرئيسية المتاحة للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات النادي الرسمية

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا وموثوقية لشراء التذاكر بالأسعار الرسمية هي عبر بوابة باريس سان جيرمان الرسمية للتذاكر. ويحصل أعضاء النادي وأصحاب حسابات التذاكر عادةً على فرصة الشراء مبكرًا قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر الفئة العادية: تبدأ أسعارها من نحو 50 إلى 90 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو أقسام الدخول العام.

تبدأ أسعارها من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو أقسام الدخول العام. مقاعد المدرجات العلوية: تتراوح أسعارها عمومًا بين 100 و250 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات ضيافة كبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 550 إلى 750 يورو فأكثر، بحسب مستوى الخدمة المختار.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المعروضة للبيع عبر النادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرجات العلوية والدخول العام: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 120 إلى 180 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرجات المتوسطة والسفلية: تتراوح أسعارها بين 190 و450 يورو ، بحسب القسم المحدد وحجم الطلب.

تتراوح أسعارها بين ، بحسب القسم المحدد وحجم الطلب. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والفئات المميزة: تتراوح أسعارها من 500 إلى 800 يورو فأكثر للتذكرة الواحدة.

باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس سان جيرمان وروما

يقدم باريس سان جيرمان مستويات رائعة، إذ فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-2 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على مانشستر سيتي 4-2 خارج أرضه في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس، وإن كان مردوده الهجومي هو الإحصائية الأبرز.

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين ولم يتعرض لأي خسارة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث مبارياته الفوز 4-0 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على جنوى 2-0 في الدوري الإيطالي. وجاءت الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3 في المنافسات الأوروبية. وسجل روما تسعة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

باريس سان جيرمان وروما: سجل المواجهات الأخيرة

سجل المواجهات المباشرة بين الناديين محدود للغاية على المستوى الرسمي. والمواجهة الوحيدة المسجلة هي تعادلهما 1-1 في مباراة ودية للأندية أُقيمت في 1 أغسطس 2010. ولا يوجد تاريخ سابق لمواجهات رسمية بين باريس سان جيرمان وروما يمكن الاستناد إليه.