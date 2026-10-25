عند الحديث عن أبرز المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، يحتل ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مكانة متقدمة دائماً. فقد استحوذ على اهتمام الجماهير لأجيال، وسيواصل ذلك لسنوات طويلة مقبلة.

وتُقام المواجهة المرتقبة المقبلة بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكنسون يوم الأحد ٢٩ نوفمبر، ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

ومع استعداد نجوم مثل برادلي باركولا وألكسندر إيزاك وفيرجيل فان دايك وكيرنان ديوسبري هال وجيمس تاركوفسكي للمشاركة، تعد المواجهة الأخيرة بين عملاقي ميرسيسايد مناسبة أخرى لا تُفوّت.

لكن كيف يمكنك متابعة كل أحداث الديربي المثيرة من المدرجات؟ يستعرض جول جميع خيارات تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول المتاحة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى يُقام ديربي ميرسيسايد المقبل؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد ٢٩ نوفمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد ليفربول (١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش) التذاكر ملعب هيل ديكنسون (ليفربول) ٣٠/٣١ يناير الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد إيفرتون (يُحدد لاحقاً) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم ٢٩ نوفمبر مباشرةً عبر القنوات الرسمية للناديين أو أحد شركاء السفر المعتمدين، إذ إن طرح تذاكر ديربي ميرسيسايد هذا للبيع العام يكاد يكون منعدماً، وهو أمر غير مفاجئ في ظل الإقبال الكبير عليه.

جماهير الفريق المضيف (حصة إيفرتون) : يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر بوابة إيفرتون الرسمية للتذاكر الإلكترونية. ويشترط لذلك امتلاك عضوية رسمية سارية في النادي.

جماهير الفريق الضيف (حصة ليفربول) : تُباع التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير الفريق الضيف حصرياً عبر بوابة نادي ليفربول الرسمية للتذاكر للمشجعين المستوفين لمعايير رصيد حضور مباريات الفريق خارج أرضه.

طريقة الشراء / فئة المشجعين تاريخ بدء البيع طريقة توزيع التذاكر قرعة تذاكر إيفرتون على أرضه (أعضاء فوريفر بلو+) الاثنين ٢ نوفمبر يشارك الأعضاء في قرعة تُغلق يوم الجمعة ٦ نوفمبر طرح التذاكر لأعضاء إيفرتون عموماً (فوريفر بلو) بعد انتهاء القرعة تُطرح أي تذاكر مُعادة أو متبقية للبيع لأعضاء فوريفر بلو عموماً، بأسبقية الحجز. حصة ليفربول خارج أرضه (المشجعون المستوفون للشروط) الاثنين ٩ نوفمبر يمكن للمشجعين المؤهلين الذين لديهم رابط خاص الشراء عبر الإنترنت بين الساعة الواحدة والخامسة مساءً

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول (ديربي ميرسيسايد) من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هب من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خياراً موثوقاً للجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تندرج التذاكر الرسمية لديربي ميرسيسايد (إيفرتون ضد ليفربول) على ملعب هيل ديكنسون ضمن الفئة «أ» لدى إيفرتون.

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول العام لجماهير الفريق المضيف بين ٥٥ و٧٥ جنيهاً إسترلينياً للبالغين، بينما يُحدد سقف سعر تذاكر جماهير الفريق الضيف عند السعر القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز، البالغ ٣٠ جنيهاً إسترلينياً.

فيما يلي تفصيل فئات الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة من الفئة «أ» في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيفرتون:

منطقة المقاعد والمدرج سعر البالغين أسعار الفئات المخفضة المدرجان الشرقي والغربي (على جانبي خطي التماس) ٧٥ جنيهاً إسترلينياً ٥٢ إلى ٥٦ جنيهاً إسترلينياً المدرج الجنوبي (مدرج جماهير الفريق المضيف الأكثر تشجيعاً / المستوى العلوي) ٧١ جنيهاً إسترلينياً ٥٢ جنيهاً إسترلينياً المدرج الشمالي (مدرج جماهير الفريق المضيف خلف المرمى) ٦٧ جنيهاً إسترلينياً ٥٠ جنيهاً إسترلينياً مدرج العائلات ٥٥ إلى ٦٣ جنيهاً إسترلينياً ١٩ جنيهاً إسترلينياً

تابع بوابة النادي الرسمية للتذاكر للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب هيل ديكنسون

ملعب هيل ديكنسون هو المقر الحديث لنادي إيفرتون لكرة القدم، ويتسع لـ٥٢٬٧٦٩ متفرجاً. يقع على الواجهة المائية في حوض براملي مور، على ضفاف نهر ميرسي في ليفربول.

افتُتح رسمياً في عام ٢٠٢٥، منهياً ارتباط إيفرتون بملعب جوديسون بارك الذي استمر ١٣٣ عاماً، ويُعد أحد أكثر الملاعب تطوراً من الناحية التقنية وتميزاً من الناحية المعمارية في الرياضة البريطانية.

على مدى أكثر من عقدين، سعى إيفرتون بنشاط إلى إيجاد بديل حديث لجوديسون بارك المحاط بالمباني. وبعد تعثر مقترحات في كينجز دوك وكيركبي، حصل النادي في عام ٢٠١٧ على موقع حوض براملي مور الذي كان متداعياً جزئياً. وبدأ البناء في أغسطس ٢٠٢١ واكتمل في ديسمبر ٢٠٢٤.

لحظات بارزة على ملعب هيل ديكنسون

إيفرتون تحت ١٨ عاماً ١-٢ ويجان تحت ١٨ عاماً (فبراير ٢٠٢٥) : كانت أول فعالية اختبارية على الملعب، بحضور ١٠٬٠٠٠ مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على أرضه.

إيفرتون ٢-٠ برايتون آند هوف ألبيون (أغسطس ٢٠٢٥) : كانت أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل إليمان ندياي أول هدف تاريخي في الدوري على الملعب، بصناعة جاك جريليش.

عطلة ماجيك ويك إند للدوري الممتاز (يوليو ٢٠٢٦) : مهرجان كبير لرياضة دوري الرجبي استمر يومين، واستقطب ٨٢٬٩٢٥ مشجعاً على مدار العطلة، في رقم قياسي.

استضافة يورو ٢٠٢٨: اختير الملعب بالفعل ضمن أبرز الملاعب المستضيفة لبطولة أمم أوروبا ٢٠٢٨ المقبلة، ومن المقرر أن يستضيف أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ١٦.

إيفرتون ضد ليفربول: كل ما تحتاج إلى معرفته عن ديربي ميرسيسايد

إيفرتون ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة في ديربي ميرسيسايد

يُعد ديربي ميرسيسايد من أكثر المواجهات عراقة وحماسة وندية في كرة القدم العالمية. ويجمع بين ليفربول وإيفرتون، ويحمل الرقم القياسي بوصفه أطول ديربي متواصل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إذ أُقيم كل موسم دون انقطاع منذ موسم ١٩٦٢-٦٣.

وحتى آخر لقاءات الفريقين، يتفوق ليفربول في السجل التاريخي الإجمالي. فمن أصل ٢٤٨ مباراة جمعت بينهما، فاز ليفربول في ١٠٢، وإيفرتون في ٦٨، وانتهت ٧٨ مواجهة بالتعادل.

وأُقيمت أحدث مواجهة بين الغريمين من المدينة نفسها في أبريل ٢٠٢٦، حين تغلب ليفربول على إيفرتون ٢-١ في أول ديربي ميرسيسايد يُقام على ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكنسون.



