يستضيف إيفرتون ليفربول يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أبريل 2026، حقق ليفربول فوزًا صعبًا خارج أرضه على إيفرتون بنتيجة 2-1. وشهدت تلك المباراة التاريخية إقامة أول ديربي رسمي على الإطلاق بين قطبي ميرسيسايد على ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكنسون.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون وليفربول يوم الأحد 29 نوفمبر على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 07:00 هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب هيل ديكنسون، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تحقق مباشرة من بوابة إيفرتون الرسمية للتذاكر. وتُطرح التذاكر عادةً أولًا لأعضاء النادي الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية، إلى جانب باقات الضيافة الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فقد تجد تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الأسعار التقديرية والخيارات المتاحة لتذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين لمشجعي صاحب الأرض: تتراوح أسعارها الرسمية بين 55 و75 جنيهًا إسترلينيًا حسب فئة المقاعد في ملعب هيل ديكنسون.

تتراوح أسعارها الرسمية بين حسب فئة المقاعد في ملعب هيل ديكنسون. تذاكر جماهير الفريق الضيف: تخضع للحد الأقصى المعتاد لسعر تذاكر الجماهير الزائرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 30 جنيهًا إسترلينيًا .

تخضع للحد الأقصى المعتاد لسعر تذاكر الجماهير الزائرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عمومًا من نحو 402 جنيه إسترليني فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب تعرض التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ عمومًا من نحو 170 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية، بينما قد يرتفع متوسط أسعار التذاكر كثيرًا بحسب الطلب.

إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيفرتون وليفربول

يخوض إيفرتون الديربي في ظل تراجع مستواه في الدوري، بعدما حقق فوزين فقط في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وخسر مباراته الأخيرة أمام آرسنال بنتيجة 2-0، كما سقط أمام تشيلسي بنتيجة 0-2، ليكون فوزه الضيق على إيبسويتش بنتيجة 1-0 انتصاره الوحيد في آخر أربع مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكان تعادله 2-2 مع هال سيتي النقطة الوحيدة التي حصدها خلال فترة صعبة في أكتوبر.

أما ليفربول، فتبدو نتائجه مختلفة تمامًا. فقد فاز في آخر أربع مباريات متتالية، مسجلًا 15 هدفًا ومستقبلًا أربعة أهداف خلالها. وكانت آخر نتائجه في الدوري الفوز 2-0 على برايتون، كما تغلب على برينتفورد خارج أرضه بنتيجة 2-1، وحقق فوزًا بنتيجة 4-3 على فياريال في دوري أبطال أوروبا. وكانت الخسارة 3-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق من أكتوبر، العثرة الوحيدة خلال تلك المباريات الخمس.

إيفرتون ضد ليفربول: سجل المواجهات الأخيرة

أقيم آخر ديربي لميرسيسايد في أبريل 2026، حين فاز ليفربول 2-1 على ملعب هيل ديكنسون، في أول مباراة رسمية على الإطلاق تُقام على ملعب إيفرتون الجديد. وخلال آخر خمس مواجهات بين الناديين، فاز ليفربول ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لإيفرتون. وسجل الفريقان 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، منها سبعة لليفربول وأربعة لإيفرتون.