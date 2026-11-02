يستضيف إيبسويتش تاون فريق بورنموث يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش.

جاءت آخر مواجهتين بين الفريقين في الدوري الممتاز خلال موسم 2024–25، وانتهت كل منهما بفارق ضئيل بنتيجة 2-1. وحقق بورنموث فوزًا بنتيجة 2-1 على ملعب بورتمان رود في ديسمبر 2024، قبل أن يرد إيبسويتش تاون بالفوز خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب فيتاليتي في أبريل 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 09:00 بورتمان رود

كيف تشتري تذاكر مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر المباراة المقبلة بين إيبسويتش تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا ورسمية هي الشراء مباشرة من نادي إيبسويتش تاون. وتُوزّع التذاكر عادةً عبر قرعة الأعضاء وفترات البيع العامة لهم، وكذلك من خلال مكتب تذاكر النادي الرسمي أو بوابته الإلكترونية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين إيبسويتش تاون وبورنموث على ملعب بورتمان رود، عبر القنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية للبالغين بسعرها الأصلي: تبدأ عمومًا من نحو 28 إلى 33 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الدخول العام العادية للبالغين، بحسب تصنيف المباراة، بينما ترتفع أسعار المقاعد في الفئات المميزة أو ذات الإطلالة من وسط الملعب.

تبدأ عمومًا من نحو لمقاعد الدخول العام العادية للبالغين، بحسب تصنيف المباراة، بينما ترتفع أسعار المقاعد في الفئات المميزة أو ذات الإطلالة من وسط الملعب. باقات الضيافة: توفر باقات كبار الشخصيات وضيافة يوم المباراة، التي تُحجز مباشرة عبر بوابة الضيافة الخاصة بالنادي، مقاعد مميزة إلى جانب دخول الصالات وتناول الطعام، وتبدأ أسعارها من 150 إلى أكثر من 300 جنيه إسترليني للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج السفلي والمقاعد العادية: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو 100 إلى 110 جنيهات إسترلينية بحسب المعروض.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو بحسب المعروض. المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب، في المدرجين السفلي والعلوي، بين 180 وأكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب، في المدرجين السفلي والعلوي، بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة في اللحظات الأخيرة: قد تتجاوز أسعار الباقات المعروضة التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو المخصصة لكبار الشخصيات نطاق 500 إلى أكثر من 1000 جنيه إسترليني مع اقتراب يوم المباراة.

إيبسويتش تاون ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيبسويتش تاون وبورنموث

يدخل إيبسويتش هذه المباراة بمستوى متواضع، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مقابل عدم التعادل وأربع هزائم. وجاء فوزه الوحيد أمام كريستال بالاس، حين انتصر خارج أرضه بنتيجة 2-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ ذلك الحين، خسر أمام ليفربول وآرسنال في كأس كاراباو وإيفرتون، واستقبل أهدافًا بغزارة خلال تلك الفترة. وسجل إيبسويتش ثمانية أهداف واستقبل عشرة في المباريات الخمس، ما يجعل سجله الدفاعي مصدر قلق واضح.

حقق بورنموث فوزين وتعادلين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 0-1 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تعادل قبل ذلك 2-2 على ملعب برينتفورد وفاز خارج أرضه على ريال سوسيداد بنتيجة 1-2 في الدوري الأوروبي. وتشمل هذه السلسلة أيضًا الفوز 4-0 على لينكولن سيتي في كأس كاراباو. وسجل بورنموث عشرة أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس، ليظهر فاعلية هجومية أكبر مما قد يوحي به مركزه في الدوري.

إيبسويتش تاون ضد بورنموث: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 2 أبريل 2025، حين استضاف بورنموث فريق إيبسويتش تاون وخسر بنتيجة 1-2. وقبل ذلك، استضاف إيبسويتش فريق بورنموث في ديسمبر 2024 وخسر مجددًا بنتيجة 1-2، ما يعني أن بورنموث فاز بكلتا مواجهتي الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الأخيرة. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، تشمل أيضًا ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يتفوق بورنموث بفوزين مقابل تعادل واحد وتعادلين اقتسمهما الفريقان في المباريات المتبقية.