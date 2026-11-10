يستضيف إنتر فريق جنوى يوم الثلاثاء 1 ديسيمبر 2026 على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو.

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإيطالي يوم 28 فبراير 2026، حين حقق إنتر فوزًا مريحًا بنتيجة 2-0 على أرضه. وغالبًا ما اتسمت مواجهاتهما السابقة بفوارق ضئيلة، ومنها التعادل المثير بنتيجة 2-2 في آخر لقاء جمعهما على ملعب جنوى في أغسطس 2024.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إنتر وجنوى، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إنتر وجنوى في كأس إيطاليا؟

تنطلق مباراة إنتر وجنوى على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو يوم الثلاثاء 1 ديسيمبر 2026.

كأس إيطاليا - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 15:00

كيف تشتري تذاكر مباراة إنتر وجنوى في كأس إيطاليا؟

لشراء تذاكر مباراة إنتر وجنوى في كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، يمكنكم الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الخيار الأساسي والأكثر أمانًا هو بوابة إنتر الرسمية لبيع التذاكر، التي تُدار عبر Vivaticket، حيث يمكنكم شراء تذاكر الدخول العام، أو اختيار فئات المدرجات (Base أو Plus)، أو حجز باقات الضيافة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس إيطاليا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنتر وجنوى في كأس إيطاليا؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة إنتر وجنوى في كأس إيطاليا:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجات خلف المرميين (مدرجات المرمى / الحلقة الثالثة): تبدأ عادةً من نحو 15 إلى 20 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . الحلقتان الأولى والثانية (المقاعد الجانبية / بمحاذاة خط التماس): تتراوح عمومًا بين 30 و60 يورو .

تتراوح عمومًا بين . باقات الضيافة: تبدأ من نحو 299 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة عبر النادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي / الدخول العام: تبدأ الأسعار من 32 يورو .

تبدأ الأسعار من . الفئة الأولى / المقاعد الوسطى: تتراوح الأسعار عمومًا بين 36 و65 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . إعادة بيع التذاكر المميزة والفئات الفضية: تتراوح الأسعار من 45 يورو إلى أكثر من 100 يورو.

إنتر وجنوى في كأس إيطاليا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنتر وجنوى

حقق إنتر أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام ميلان بنتيجة 3-1 في ديربي الدوري الإيطالي. وقبلها، فاز على فينيزيا 2-0 وفيورنتينا 2-1 في الدوري، وتغلب بصعوبة على شاختار دونيتسك 1-0 في دوري أبطال أوروبا. وسجل إنتر ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، ما يكشف عن بعض الهشاشة في دفاعه.

يقدم جنوى مستويات قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز خارج أرضه على ليتشي 2-1 في الدوري الإيطالي يوم 1 نوفمبر. وفاز فريق دي روسي أيضًا على يوفنتوس 2-0 وفينيزيا 1-0 في مباراتين متتاليتين بالدوري، وسبق له التغلب على فيورنتينا 2-1. وكانت خسارته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام روما بنتيجة 2-0. وسجل جنوى تسعة أهداف في خمس مباريات واستقبل أربعة، ما يعكس ثقته في الجانب الهجومي.

إنتر وجنوى: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإيطالي يوم 28 فبراير 2026، حين فاز إنتر 2-0 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإيطالي، فاز إنتر ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لجنوى. وسجل إنتر ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل ستة أهداف لجنوى، وشهدت إحداها تعادلًا بنتيجة 2-2 على ملعب جنوى في أغسطس 2024.