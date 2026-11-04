يستضيف إنتر ميلان فريق شتوتجارت يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو.

يدخل إنتر هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا ساعيًا للاستفادة من قوته الكبيرة على أرضه في ملعب جوزيبي مياتزا، حيث اعتاد أن يشكّل تحديًا كبيرًا للفرق الألمانية الزائرة. أما شتوتجارت، فيخوض المباراة طامحًا إلى ترك بصمته في أبرز بطولات الأندية الأوروبية، معتمدًا على انضباطه التكتيكي في مواجهة الفرق الأوروبية الكبرى خارج أرضه.

دع جول يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة إنتر ميلان وشتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إنتر وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة إنتر ميلان وشتوتجارت على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 جوسيبي مياتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة إنتر وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة إنتر ميلان وشتوتجارت المقبلة في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي لإنتر ميلان وبوابة بيع التذاكر التابعة له. وعادةً ما تُطرح تذاكر البيع العام، إن توفرت، بعد انتهاء فترات الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنتر وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة إنتر وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجات العليا (Terzo Anello): تبدأ من نحو 35 إلى 45 يورو .

تبدأ من نحو . المدرجات من المستوى الثاني (Secondo Anello): تتراوح بين 50 و90 يورو ، بحسب اختيارك مقاعد على الجانبين أو خلف المرميين.

تتراوح بين ، بحسب اختيارك مقاعد على الجانبين أو خلف المرميين. المدرجات من المستوى الأول (Primo Anello): تتراوح عمومًا بين 100 و250 يورو أو أكثر عند شرائها مباشرةً من النادي.

تتراوح عمومًا بين عند شرائها مباشرةً من النادي. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ من 300 يورو وتصل إلى 600 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة، وتشمل خدمات الطعام والدخول إلى صالات الضيافة المميزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرجات العليا: تبدأ عمومًا من نحو 52 إلى 60 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرجات المتوسطة: تتراوح عادةً بين 75 و150 يورو بحسب القرب من أرض الملعب.

تتراوح عادةً بين بحسب القرب من أرض الملعب. إعادة بيع تذاكر المدرجات السفلية والمقاعد المميزة: تتراوح بين 180 و350 يورو أو أكثر بحسب الطلب وتوافر التذاكر.

إنتر وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنتر وشتوتجارت مؤخرًا

حقق إنتر أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب قبل ذلك على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام كلوب بروج بنتيجة 3-4 في دوري أبطال أوروبا. وسجل إنتر تسعة أهداف واستقبل سبعة في هذه المباريات الخمس.

حقق شتوتجارت انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 2-3 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، كما خسر 1-0 أمام هامبورج في الدوري. وكانت أفضل نتائجه خلال هذه الفترة الفوز 3-0 خارج أرضه على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، وتعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد في آخر مباراة أوروبية له. وسجل سبعة أهداف واستقبل تسعة في المباريات الخمس.

إنتر وشتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين إنتر ميلان وشتوتجارت في السجلات المقدمة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عند توفرها.