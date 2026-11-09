تتواجه قوتان من قوى كرة القدم العالمية عندما تستضيف إنجلترا إسبانيا في مواجهة مرتقبة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي في لندن. وتأتي هذه المباراة بعد مواجهاتهما الأوروبية التي لا تُنسى، لتقدم صراعًا دوليًا رفيع المستوى على أحد أشهر ملاعب كرة القدم.

الطلب على مقاعد ملعب ويمبلي مرتفع للغاية، لكن الحصول على تذكرتك لا يجب أن يكون صعبًا. ويقدم لك جول كل المعلومات الأساسية عن المباراة، وموعدها، ونطاق أسعار التذاكر الرسمية، وأماكن شرائها عبر الإنترنت الآن.

متى تبدأ مباراة إسبانيا وإنجلترا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة إسبانيا وإنجلترا على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، ولا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث هذه المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 طيران الرياض ميتروبوليتانو

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إسبانيا وإنجلترا؟

تُطرح التذاكر الرسمية عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موقع إنجلترا فوتبول، وكذلك عبر القنوات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتبدأ فترات البيع العام وأولوية الشراء لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا المسافرين قبل المباراة بعدة أسابيع، لكن التذاكر المخصصة للبيع المباشر تنفد عادةً بسرعة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل StubHub للحصول على مقاعد قبل انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيا وإنجلترا؟

تبدأ أسعار التذاكر الأساسية لدى الجهة الرسمية لبيع التذاكر من 35 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الفئة الرابعة، وتصل أسعار تذاكر البالغين العادية إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا في المدرجات الرئيسية، فيما تبدأ أسعار تذاكر المنطقة المخصصة للعائلات من 25 جنيهًا إسترلينيًا.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع العام رسميًا، توفر منصات إعادة البيع مثل StubHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 76 جنيهًا إسترلينيًا.

إسبانيا وإنجلترا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إسبانيا وإنجلترا

تخوض إسبانيا هذه المباراة بعد تحقيق خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات لها بمختلف المسابقات، سجلت خلالها سبعة أهداف واستقبلت ثلاثة. وكانت آخر نتائجها الفوز على الأرجنتين 1-0 في نهائي كأس العالم، لتختتم مشوارًا مثاليًا في البطولة. وسبق لها خلال هذه السلسلة أن تغلبت على فرنسا 2-0 في نصف النهائي، وعلى بلجيكا 2-1 في ربع النهائي. ولم يخسر فريق لويس دي لا فوينتي أيًا من تلك المباريات الخمس.

حققت إنجلترا أربعة انتصارات وتلقت هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات لها، وسجلت 11 هدفًا واستقبلت 11 خلال هذه السلسلة الغزيرة بالأهداف. وكانت آخر مبارياتها الفوز على فرنسا 4-6 في نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنهي خسارتها أمام الأرجنتين 1-2 في النهائي مشوارها في البطولة. وشملت نتائجها السابقة الفوز على النرويج 1-2 والمكسيك 2-3.

إسبانيا وإنجلترا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في يورو 2024، حين فازت إسبانيا على إنجلترا 2-1. وفي آخر خمس مواجهات، تتفوق إسبانيا بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لإنجلترا، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وفي دوري الأمم الأوروبية تحديدًا، فازت إسبانيا 2-3 في مدريد في أكتوبر 2018، بينما فازت إنجلترا بمباراة الذهاب 1-2 في الشهر السابق.