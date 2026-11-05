تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية قوية، يستعد فيها منتخب جمهورية أيرلندا لاستضافة كوسوفو على ملعب أفيفا الشهير في دبلن. ويسعى المنتخبان إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعيهما في المجموعة، في إطار سعيهما للصعود إلى مستوى أعلى في البطولة.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية عن المباراة، وفئات التذاكر وأسعارها، وكيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة جمهورية أيرلندا وكوسوفو في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة جمهورية أيرلندا وكوسوفو على ملعب أفيفا في دبلن، على أن يُؤكد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب تاريخها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 أفيفا ستاديوم

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة جمهورية أيرلندا وكوسوفو؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكت ماستر أيرلندا، الشريك الرسمي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيع تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب أفيفا. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية مبكرًا لحجز التذاكر العادية فور طرح الحصة المخصصة للجمهور.

وإذا نفدت الحصة الأساسية بالكامل أو لم تعد بعض فئات المقاعد متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جمهورية أيرلندا وكوسوفو؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر منصة البيع الرسمية من نحو 35 إلى 50 يورو لمقاعد الفئات العامة في ملعب أفيفا، بحسب الفئة المختارة.

أما أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو، فتبدأ من نحو 115 يورو عند نفاد الحصص العادية لدى منافذ البيع الأساسية.

جمهورية أيرلندا وكوسوفو في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جمهورية أيرلندا وكوسوفو

حققت جمهورية أيرلندا فوزين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت أربعة. وانتهت أحدث مبارياتها بالتعادل 1-1 مع كندا في يونيو، بعد فوزين متتاليين على قطر وغرينادا. وكان الفوز 5-0 على غرينادا أكبر انتصاراتها في تلك الفترة، بينما تمثل خسارتها 2-2 أمام التشيك في تصفيات كأس العالم هزيمتها الوحيدة.

فازت كوسوفو في مباراتين وتعادلت في واحدة وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت خمسة. وكانت أحدث نتائجها الفوز 3-0 على أندورا في يونيو. ويُبرز فوزها 3-4 خارج أرضها على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم قدرتها على تسجيل الكثير من الأهداف، وإن كانت خسارتاها المتتاليتان أمام التشيك وتركيا تُظهران أنها قد تكون عرضة للهزيمة.

جمهورية أيرلندا وكوسوفو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين جمهورية أيرلندا وكوسوفو. وستكون هذه المباراة أول مواجهة مسجلة بين المنتخبين في مجموعة البيانات هذه.