كيفية الحصول على تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا: الأسعار في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

تقدّم بطولة دوري الأمم الأوروبية مواجهة دولية مثيرة، إذ تستضيف أيرلندا الشمالية أوكرانيا على ملعب ويندسور بارك في بلفاست. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المباراة المهمة سعيًا لحصد نقاط حاسمة في مشوارهما بالمجموعة.

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متى تبدأ مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا على ملعب ويندسور بارك في بلفاست، ومن المقرر أن تنطلق في 28 سبتمبر 2026.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 ويندسور بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، التي تتولى بيع التذاكر المعتادة للمباريات الدولية التي تُقام على ملعب ويندسور بارك. ويُنصح المشجعون بالتسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية للحصول على تذاكر المدرجات العامة.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا أو لم تعد المقاعد العادية متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة للمقاعد العامة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 إلى 45 يورو في ملعب ويندسور بارك.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 345 يورو عند نفاد التذاكر العادية لدى جهات البيع الرسمية.

أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أيرلندا الشمالية وأوكرانيا

حققت أيرلندا الشمالية فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقت ثلاث هزائم في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت أربعة أهداف واستقبلت سبعة. وكانت آخر مبارياتها خسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في يونيو 2026، فيما تضمنت نتائجها السابقة التعادل 1-1 مع ويلز والفوز 1-0 على غينيا. كما خسرت 2-0 أمام إيطاليا في تصفيات كأس العالم. وكان أبرز ما تحقق خلال تلك الفترة الفوز 1-0 على لوكسمبورج في نوفمبر 2025.

فازت أوكرانيا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة وخسرت المباراتين الأخريين، وسجلت خمسة أهداف واستقبلت أربعة. وكانت آخر نتائجها الفوز 2-0 على بولندا في مايو 2026، كما تغلبت خلال تلك الفترة على ألبانيا 1-0 وآيسلندا 2-0. ومثّلت الهزيمتان أمام السويد وفرنسا، وكانت الأخيرة بنتيجة 4-0 في تصفيات كأس العالم، أبرز النتائج السلبية في تلك المباريات الخمس.

أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا: سجل المواجهات الأخيرة

التقى المنتخبان أربع مرات وفقًا للسجل المتاح، ففازت أوكرانيا مرة واحدة، وفازت أيرلندا الشمالية مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وجاء آخر لقاء بينهما في مباراة ودية أُقيمت في يونيو 2021، وفازت بها أوكرانيا 1-0. واتسمت مواجهاتهما بالتقارب وقلة الأهداف، إذ لم تشهد ثلاث من المباريات الأربع أكثر من هدف واحد في مجموع كل مباراة. وكان أبرز نتائج أيرلندا الشمالية فوزها 2-0 على أوكرانيا في يورو 2016.