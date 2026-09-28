كيفية الحصول على تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف أيرلندا الشمالية منتخب المجر على ملعب وندسور بارك في بلفاست يوم الاثنين 28 سبتمبر، في افتتاح مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27 ضمن المستوى الثاني، المجموعة الثانية، إلى جانب أوكرانيا وجورجيا. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست خلال نوفمبر.

وستسعى أيرلندا الشمالية إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضها في ملعبها الوطني المعروف بأجوائه الحماسية وتقاربه الشديد، بينما يصل منتخب المجر بعد سلسلة واعدة مؤخرًا تحت قيادة ماركو روسي. ومع وجود أوكرانيا وجورجيا أيضًا في المنافسة، فقد تكتسب هذه المواجهة المبكرة أهمية كبيرة مع نهاية دور المجموعات.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 ويندسور بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

تُطرح تذاكر مواجهة بلفاست أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (IFA)، مع منح الأولوية عادةً لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد المجري لكرة القدم (MLSZ) الوجهة الأولى المماثلة لمباراة الإياب في بودابست.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب

سعة محدودة – يتسع وندسور بارك لما يزيد قليلًا على 18,000 متفرج، ما يجعله أحد أصغر الملاعب في المستوى الثاني، وهي مباراة قد تنفد تذاكرها سريعًا

السوق الثانوية – Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

ونظرًا إلى السعة المحدودة لملعب وندسور بارك، يُنصح بشدة بالحجز المبكر، خصوصًا لمواجهة بلفاست.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

تبدأ الأسعار الرسمية لمواجهة بلفاست عبر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم من نحو 80 يورو، مع توفر كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متاحة. أما الأسعار الرسمية لمواجهة بودابست عبر الاتحاد المجري لكرة القدم فتبدأ من نحو 65 يورو.

Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، مع بدء أسعار السوق الثانوية حاليًا لمواجهة بلفاست عند مستويات أعلى بكثير، نظرًا إلى السعة المحدودة للملعب والطلب القوي المبكر.

وكما هو الحال مع أي مباراة تُقام على ملعب ذي سعة صغيرة، يمكن أن تتغير الأسعار سريعًا مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت مبكر يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

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