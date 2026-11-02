يستضيف أوكسير فريق باريس إف سي يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب ستاد دو لابيه ديشان في أوكسير.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 8 فبراير 2026 على ملعب ستاد دو لابيه ديشان، تعادل الفريقان دون أهداف في مباراة متكافئة. ويتقارب سجلهما التاريخي في المواجهات المباشرة، مع أفضلية طفيفة لباريس إف سي على مدى العقود الماضية.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة أوكسير وباريس إف سي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوكسير وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة أوكسير وباريس إف سي على ملعب ستاد دو لابيه ديشان في أوكسير، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 11:15 ابي ديشان

كيف تشتري تذاكر مباراة أوكسير وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين أوكسير وباريس إف سي على ملعب ستاد دو لابيه ديشان، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو متابعة منصة أوكسير الرسمية لبيع التذاكر، لمعرفة موعد طرح التذاكر العادية للمباراة ومبيعات أعضاء النادي والتذاكر المتاحة في شباك التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوكسير وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين أوكسير وباريس إف سي بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام والمدرجات خلف المرميين: تبدأ أسعار التذاكر الأصلية عادةً من 10 إلى 25 يورو .

تبدأ أسعار التذاكر الأصلية عادةً من . المقاعد الوسطى في المدرج الرئيسي: تتراوح أسعار التذاكر العادية ذات الإطلالة المميزة بين 35 و60 يورو .

تتراوح أسعار التذاكر العادية ذات الإطلالة المميزة بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تجارب المباريات المميزة، التي تشمل خدمات الطعام والدخول الحصري إلى الصالات، من أكثر من 2,508 يورو للباقات الممتدة طوال الموسم، بينما تختلف أسعار الترقيات الخاصة بالمباريات الفردية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العادي والمدرجات العلوية: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 50 إلى 66 يورو بحسب التذاكر المتاحة.

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو بحسب التذاكر المتاحة. متوسط سعر السوق: يبلغ متوسط أسعار التذاكر المعروضة عادةً نحو 65 إلى 75 يورو .

يبلغ متوسط أسعار التذاكر المعروضة عادةً نحو . المقاعد المميزة والوسطى: قد تتراوح أسعار المقاعد في الأقسام الوسطى الأكثر طلبًا، أو في المدرجات السفلية قرب خط منتصف الملعب، بين 100 و150 يورو أو أكثر.

أوكسير ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوكسير وباريس إف سي

فاز أوكسير في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل هزيمتين. وكانت آخر مبارياته الفوز على نيس 1-0 في 12 سبتمبر، ثم أتبع ذلك بالفوز على بريست 2-1 في 20 سبتمبر. وكان قد خسر أمام ليون وأنجيه في وقت سابق من هذه السلسلة بنتيجتي 3-1 و1-3 على الترتيب، لكن الفوز على كليرمون فوت 4-3 في مباراة ودية يوم 2 أكتوبر منحه بعض الثقة. وسجل أوكسير 11 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق باريس إف سي نتائج قوية، إذ فاز ثلاث مرات وتعادل مرة ولم يخسر في آخر أربع مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت آخر نتائجه الفوز على ستراسبورج 2-1 في 19 سبتمبر، كما حقق فوزًا لافتًا خارج أرضه على مارسيليا بنتيجة 2-3 في 6 سبتمبر. وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل خمس، وسجل ثمانية أهداف خلال تلك السلسلة، بينما استقبل هدفين فقط.

أوكسير ضد باريس إف سي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 8 فبراير 2026، وانتهت المباراة على ملعب ستاد دو لابيه ديشان بالتعادل 0-0. وقبلها، انتهت مباراة الذهاب في نوفمبر 2025 بالتعادل 1-1 أيضًا. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، فاز باريس إف سي مرتين مقابل انتصارين لأوكسير، وتعادلا مرة واحدة. واتسمت مواجهاتهما بالتكافؤ في كل من الدرجتين الأولى والثانية للدوري الفرنسي.