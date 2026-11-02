يستضيف أوساسونا فريق أتلتيك بيلباو يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس في أبريل 2026، حقق أتلتيك بيلباو فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 بفضل هدف غوركا غوروزيتا في الشوط الأول. وفي وقت سابق من موسم 2025–2026، تعادل الفريقان 1-1 في مباراة متكافئة بامبلونا، في مؤشر على تقارب مستواهما المعتاد.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو على ملعب إل سادار في بامبلونا، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 7 نوفمبر 2026 - 12:30 آل سادار

كيف تشتري تذاكر مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع بيع التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر أصلية هي عبر الموقعين الرسميين لنادي أوساسونا، بالنسبة إلى مشجعي الفريق المضيف على ملعب إل سادار، أو أتلتيك كلوب.

الطريقة الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر أصلية هي عبر الموقعين الرسميين لنادي أوساسونا، بالنسبة إلى مشجعي الفريق المضيف على ملعب إل سادار، أو أتلتيك كلوب. شباك تذاكر الملعب: قد تُتاح التذاكر أحيانًا للشراء مباشرةً من شبابيك التذاكر في ملعب إل سادار ببامبلونا قبل يوم المباراة، حسب توافرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين أوساسونا وأتلتيك بيلباو:

1. القنوات الرسمية للناديين

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام والمقاعد في الفئات العادية، مثل المقاعد خلف المرميين أو في أقسام الزوايا، عند شرائها مباشرةً من النادي بين 30 و90 يورو عادةً.

عادةً. تتراوح أسعار المقاعد على جانبي الملعب الطويلين، في منطقتَي لاتيرال وتريبونا، عمومًا بين 90 و160 يورو .

. قد تتراوح أسعار المقاعد المميزة أو باقات ضيافة كبار الشخصيات بين 180 و350 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب تذاكر تتحدد أسعارها بحسب الطلب في السوق:

تبدأ أسعار تذاكر الفئة الأقل سعرًا عادةً من نحو 115 إلى 130 يورو .

عادةً من نحو . تتراوح أسعار المقاعد العادية في منصات إعادة البيع عمومًا بين 160 و450 يورو أو أكثر، بحسب الطلب والموقع الدقيق للمدرج.

أوساسونا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوساسونا وأتلتيك بيلباو

حقق أوساسونا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة على خيتافي بنتيجة 1-0 على أرضه، فيما انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع رايو فاييكانو. واستقبل الفريق 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس مقابل خمسة أهداف سجلها، وهو سجل دفاعي سيثير قلق راميس قبل هذه المباراة.

حقق أتلتيك بيلباو ثلاثة انتصارات وتعادلين، دون أي هزيمة، في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا وديًا بنتيجة 1-0 على ريال سوسيداد، فيما يبرز انتصاره بنتيجة 3-0 على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بوصفه أبرز نتائج تلك السلسلة. ويُظهر التعادلان مع ديبورتيفو ألافيس وإلتشي أنه لم يكن دائمًا في أفضل حالاته، لكن الصورة العامة تعكس فريقًا تزداد ثقته.

أوساسونا وأتلتيك بيلباو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

تُظهر نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بين الناديين تقاربًا كبيرًا. فقد فاز أتلتيك بيلباو على أوساسونا بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني في أبريل 2026، في أحدث مواجهة رسمية بينهما، بينما انتهت مباراة يناير 2026 بالتعادل 1-1 في بامبلونا. ويتفوق أتلتيك بفارق ضئيل في آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، وإن كان فوز أوساسونا على منافسه في كأس ملك إسبانيا في يناير 2025 يُظهر أن الفريق المضيف قادر دائمًا على إزعاجه في هذه المواجهة.