يستضيف أتلتيك بيلباو فريق إسبانيول يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب سان ماميس في بيلباو.

في آخر مواجهتين بينهما بالدوري خلال موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني، تفوق إسبانيول بعدما حقق فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب سان ماميس في ديسمبر 2025. وأتبع إسبانيول ذلك الانتصار بفوزه على أتلتيك بيلباو 2-0 على أرضه في المراحل الأخيرة من الموسم، خلال مايو 2026.

يقدم لك موقع جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وإسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو وإسبانيول على ملعب سان ماميس في بيلباو، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 20 نوفمبر 2026 - 15:00 سان ماميس

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات المتاحة عادةً لشراء تذاكر مباراة لأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر عبر النادي رسميًا: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي الموقع الرسمي لأتلتيك بيلباو، أو قنوات إسبانيول الرسمية إذا كنت تشتري تذاكر القسم المخصص للجماهير الزائرة، حيث تُطرح تذاكر البيع العام والحصص المخصصة للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

إليك فئات التذاكر ونطاقات أسعارها التقديرية لمباراة أتلتيك بيلباو وإسبانيول في الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس:

1. القنوات الرسمية للنادي

فوندو العلوي (خلف المرميين، المستوى العلوي): نحو 30 إلى 50 يورو .

نحو . فوندو السفلي (خلف المرميين، المستوى السفلي): نحو 45 إلى 75 يورو .

نحو . لاتيرال / تريبونا العلوي (الجانبان الطويلان، المستوى العلوي): نحو 60 إلى 100 يورو .

نحو . لاتيرال / تريبونا السفلي (الجانبان الطويلان، المستوى السفلي): نحو 100 إلى أكثر من 160 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع التابعة للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هابب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة البيع العادية / المستويات العلوية: تبدأ عادةً من نحو 65 إلى 85 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . إعادة بيع المقاعد المميزة / مقاعد الجانبين الطويلين: تتراوح بسهولة بين 150 وأكثر من 250 يورو.

أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيك بيلباو وإسبانيول

حقق أتلتيك بيلباو فوزًا واحدًا وتعادلين، وتلقى هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات تنافسية خاضها، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإسباني قد انتهت بخسارته 3-1 أمام ليفانتي يوم 21 أكتوبر. وقبل ذلك، تعادل خارج أرضه 0-0 مع فالنسيا، كما تعادل 1-1 مع إلتشي في وقت سابق من الموسم. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه الفترة في مباراة ودية أمام ريال سوسيداد. وأظهر أتلتيك بيلباو قدرة على الصمود في بعض المباريات، لكنه واجه صعوبة في التسجيل باستمرار في الدوري.

فاز إسبانيول بمباراة واحدة وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الإسباني، وكانت آخر نتائجه الهزيمة 1-0 أمام أتلتيكو مدريد. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة بنتيجة 2-0 على أرض أوساسونا، كما تعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 3-1 أمام إلتشي. وسجل إسبانيول خمسة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس، ما يعكس صعوبته في الحفاظ على الاستقرار الدفاعي.

أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 13 مايو 2026، حين فاز إسبانيول على أتلتيك بيلباو 2-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، فاز أتلتيك بيلباو 2-1 خارج أرضه على إسبانيول في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، حقق كل فريق فوزين مقابل تعادل واحد، وشهدت المباريات تسجيل 12 هدفًا إجمالًا.