يستضيف أتلتيكو مدريد فريق فايكينج يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

يدخل الفريق الإسباني مرحلة الدوري ساعيًا إلى الاستفادة من خبرته الأوروبية الواسعة على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو. في المقابل، يواجه نادي فايكينج النرويجي تحديات جدول دوري أبطال أوروبا الموسع أمام كبار أندية القارة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنكم مراجعة الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد لمعرفة تفاصيل بيع التذاكر للجمهور، وإمكانية شرائها لأعضاء النادي، ومدى توافرها في المدرجات المخصصة لأصحاب الأرض بملعب رياض إير ميتروبوليتانو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج إف كيه في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية والدخول العام (الفئات من 2 إلى 4): من 55 إلى 150 يورو، بحسب الفئة وموقع المقعد في الملعب.

من 55 إلى 150 يورو، بحسب الفئة وموقع المقعد في الملعب. المقاعد المميزة ومقاعد الفئة الأولى: من 160 إلى 300 يورو للمقاعد ذات الرؤية المميزة على امتداد جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية.

من 160 إلى 300 يورو للمقاعد ذات الرؤية المميزة على امتداد جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية. باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 320 إلى أكثر من 500 يورو، بحسب مستوى الضيافة والخدمات الغذائية المشمولة يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من القنوات الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية والدخول العام: من 45 إلى 95 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية والمقاعد ذات الرؤية البانورامية العامة.

من 45 إلى 95 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية والمقاعد ذات الرؤية البانورامية العامة. المدرجات المتوسطة والمقاعد الجانبية: من 100 إلى 240 يورو للمقاعد التي توفر رؤية متوازنة على جانبي الملعب.

من 100 إلى 240 يورو للمقاعد التي توفر رؤية متوازنة على جانبي الملعب. المدرجات السفلية والأقسام المميزة: من 250 إلى أكثر من 380 يورو للمقاعد القريبة من أرض الملعب وفي الأقسام الأكثر طلبًا.

من 250 إلى أكثر من 380 يورو للمقاعد القريبة من أرض الملعب وفي الأقسام الأكثر طلبًا. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: من 350 إلى أكثر من 550 يورو، بحسب الطلب في سوق إعادة البيع.

أتلتيكو مدريد ضد فايكينج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وفايكينج مؤخرًا

حقق أتلتيكو مدريد أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، بعدما عوّض تأخره ليحصد نقطة. وقبلها، تغلب على إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني، وفاز على مانشستر يونايتد 2-0 في أوروبا. وسجل أتلتيكو ستة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس.

حقق فايكينج ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-1 أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا. وقبلها، تعادل 3-3 مع بايرن ميونخ في أوروبا، وفاز 3-2 على فريدريكستاد في الدوري النرويجي الممتاز. وسجل فايكينج تسعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

أتلتيكو مدريد ضد فايكينج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين أتلتيكو مدريد وفايكينج. وستكون مباراة يوم الجمعة على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو أول مواجهة رسمية بين الناديين.