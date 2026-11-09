يستضيف لايبزيج فريق لانس يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

لم يسبق للايبزيج ولانس أن التقيا في مباراة رسمية قبل هذه المواجهة في دوري أبطال أوروبا. وجاء لقاؤهما الوحيد السابق في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للموسم يوم 9 أغسطس 2025، انتهت بفوز الفريق الفرنسي 2-1.

متى تبدأ مباراة لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة لايبزيج ولانس على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للايبزيج لمشجعي صاحب الأرض، أو لانس للأقسام المخصصة للجماهير الزائرة، بحسب التوافر وحالة العضوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لايبزيج ولانس في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي تفصيل أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين لايبزيج ولانس:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة العادية / الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 40 إلى 60 يورو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية والزوايا، بحسب حالة العضوية وموقع القسم المحدد.

تبدأ الأسعار من نحو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية والزوايا، بحسب حالة العضوية وموقع القسم المحدد. المقاعد المميزة: تبدأ من نحو 65 يورو .

تبدأ من نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 511,70 يورو، وتشمل دخول الصالة ومزايا إضافية يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع الأولي للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المدرجات العلوية / المقاعد الأقل تكلفة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و100 يورو ، ما يجعلها خيارًا شائعًا إذا نفدت الحصص المخصصة للبيع الأولي عبر الناديين.

تتراوح أسعارها عمومًا بين ، ما يجعلها خيارًا شائعًا إذا نفدت الحصص المخصصة للبيع الأولي عبر الناديين. المقاعد العادية على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عادةً بين 90 و220 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المدرجات السفلية / المقاعد ذات الرؤية المركزية: تتراوح أسعارها بين 150 و320 يورو فأكثر، بحسب التوافر وحجم المجموعة.

لايبزيج ضد لانس في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لايبزيج ولانس

حقق لايبزيج فوزًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مع وجود نتيجة أخرى في البيانات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وحقق خلال هذه الفترة فوزًا 6-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، لكن خسائره أمام بايرن ميونخ وباير ليفركوزن وريال مدريد تعكس معاناته من استقبال أهداف كثيرة. وسجل لايبزيج ثمانية أهداف واستقبل 14 في هذه المباريات الخمس.

حقق لانس فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-0 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج أرضه 1-3 على تروا في الدوري الفرنسي. وتغلب أيضًا على ليون 2-1 في الدوري خلال هذه الفترة، لكن خسارتيه أمام سبورتينج لشبونة وموناكو تؤكدان تذبذب مستواه. وسجل لانس سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال هذه المباريات الخمس.

لايبزيج ضد لانس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء اللقاء الأخير بين الناديين في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للموسم يوم 9 أغسطس 2025، وفاز فيها لانس 2-1. وهي المواجهة المباشرة الوحيدة المسجلة بين الفريقين، ما يعني أن لقاءهما في دوري أبطال أوروبا هو أول مواجهة رسمية بينهما على هذا المستوى.