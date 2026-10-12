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دوري أبطال آسيا النخبة
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تذاكر مباراة الوصل والأهلي
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة الوصل والأهلي: الأسعار ومعلومات المباراة ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد عن دوري أبطال آسيا للنخبة

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التذاكر
دوري أبطال آسيا النخبة
الوصل
الأهلي

الوصل يواجه الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: إليك كيفية حجز تذاكرك

تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة يستضيف فيها الوصل الإماراتي الأهلي السعودي. ويدخل الفريقان هذه المواجهة القارية بتاريخ حافل ومواهب بارزة، ما ينذر بمنافسة قوية على أرض الملعب.

وقدّمت المواجهات السابقة بين هذين الفريقين الكبيرين في غرب آسيا كرة قدم مثيرة، ما رفع الطلب على التذاكر بدرجة استثنائية بين المشجعين في أنحاء منطقة الخليج.

جول يقدم لك كل التفاصيل المهمة لحجز مقعدك في المدرجات ومتابعة هذه المواجهة مباشرة من استاد زعبيل.

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متى تبدأ مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث هذه المباراة. تابع التحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القنوات الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

من أين تشتري تذاكر مباراة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة بيع التذاكر الرئيسية للنادي المضيف، Platinumlist UAE. ويمكن للمشجعين التسجيل وشراء تذاكر الدخول العامة عبر القناة الرسمية فور بدء البيع.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على المواقع الرسمية، فيمكنك اللجوء إلى GrintaHub. إذ توفر هذه السوق الثانوية خيارات للمشجعين الراغبين في حضور المباراة بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العامة، بينما قد تصل أسعار الفئات الأكثر طلبًا والأقرب إلى أرض الملعب إلى 150 ريالًا سعوديًا أو أكثر.

وعلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل GrintaHub، تبدأ الأسعار عادةً من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد ومدى توفر التذاكر.

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الـوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الوصل والأهلي مؤخرًا

يدخل الوصل المباراة بسجل متباين في آخر خمس مواجهات، حقق خلالها انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما خسر 1-0 أمام شباب الأهلي دبي في دوري الخليج العربي. وفي المقابل، سجل خمسة أهداف في فوزه 5-2 على خورفكان، وانتصر 3-0 خارج أرضه على نادي كلباء، ما يُظهر خطورته الهجومية عندما يكون في أفضل حالاته.

وتكشف آخر خمس مباريات للأهلي عن تذبذب مماثل في النتائج. فقد حقق فريق بوسيتش انتصارين وتعادل مرة واحدة وتلقى هزيمتين، وكانت آخر مبارياته خسارة 2-1 أمام ماميلودي صن داونز في كأس القارات. وتعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسر 3-2 أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه حقق أيضًا فوزًا كبيرًا 5-0 على الرياض. وسجل الأهلي 12 هدفًا خلال مبارياته الخمس، ما يبرز إنتاجه الهجومي.

الوصل

الوصل - المستوى

KAL
ف0-3
شباب الأهلي
خ0-1
ALK
ف5-2
العين
ت2-2
القادسية
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

القادسية
خ3-2
الحزم
ف3-1
باختاكور
ت1-1
صن داونز
خ2-1
الفتح
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

الـوصل والأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

التقى الناديان مرة واحدة وفق سجل المواجهات المباشرة المتاح، وفاز الأهلي 2-0 خارج أرضه على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة في سبتمبر 2024. وتمنح تلك النتيجة الفريق السعودي أفضلية معنوية من اللقاء السابق الوحيد المسجل، فيما سيسعى الوصل إلى تحقيق نتيجة مختلفة هذه المرة.

وجهاً لوجه

الوصلتعادلالأهلي
0
0
1
دوري أبطال آسيا النخبة
الوصل badge
الوصل
الوصل
0
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
0الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1



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