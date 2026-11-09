يواجه الهلال نظيره العين في مواجهة مرتقبة ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026. وتُقام المباراة على ملعب المملكة أرينا الحديث في الرياض.

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متى تنطلق مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لم تتوفر بعد معلومات رسمية عن بث مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة. تابع المستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 6 7 ديسمبر 2026 - 13:15

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الهلال والعين؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة بلو ستور. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من القنوات الرسمية أولًا، مع طرح حصص تذاكر البيع المسبق والبيع العام قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع جرينتا هب. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذاكر مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الهلال والعين؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمشجعين المحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر قنوات النادي الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 35 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

أما في سوق إعادة البيع، عبر منصات مثل جرينتا هب، فتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 85 ريالًا سعوديًا. والحجز المبكر هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الهلال والعين مؤخرًا

حقق الهلال أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على شباب الأهلي دبي في البطولة القارية يوم 3 نوفمبر. وسبق ذلك فوزه 2-0 على الفتح في الدوري، وانتصاره خارج أرضه بنتيجة 2-3 على القادسية. وجاءت خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام الشمال بنتيجة 3-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 27 أكتوبر. وسجل الهلال ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

حقق العين فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت أبرز نتائجه الفوز 4-1 على الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 2 نوفمبر. كما تغلب على تراكتور 2-1 في البطولة القارية، لكنه خسر أمام شباب الأهلي دبي في كل من كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع الوحدة يوم 8 نوفمبر.

الهلال ضد العين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة في أكتوبر 2024، حين استضاف العين الهلال وخسر بنتيجة 4-5. وقبلها، فاز الهلال على العين 2-1 على أرضه في أبريل 2024، بينما انتصر العين 4-2 على أرضه في ذهاب المواجهة نفسها. وفي المواجهات الخمس المسجلة بينهما في هذه البطولة، فاز الهلال ثلاث مرات والعين مرتين، وسجل الفريقان 19 هدفًا إجمالًا في تلك المباريات.