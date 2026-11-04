تشتد المنافسة في كأس الملك عندما يواجه حامل اللقب الهلال فريق الحزم في مباراة حاسمة بدور الـ16 على ملعب كينجدوم أرينا في الرياض. وتَعِد البطولة المحلية المرموقة بنظام خروج المغلوب بأجواء حماسية، إذ يتنافس الفريقان على مقعد في ربع النهائي.

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متى تبدأ مباراة الهلال والحزم في كأس الملك؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة الهلال والحزم في كأس الملك. عُد للاطلاع على القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر المؤكدة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 30 نوفمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الهلال والحزم؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك أساساً عبر منصات التذاكر السعودية المخصصة للفعاليات، مثل Webook، وكذلك عبر بوابات بيع التذاكر الخاصة بالنادي المضيف. ويُنصح المشجعون بالاطلاع على هذه المنصات أولاً خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام الرسميتين، للحصول على مقاعد بالسعر الأصلي مباشرةً.

فيما يلي التفاصيل الأساسية للمباراة:

المباراة: الهلال ضد الحزم

البطولة: دور الـ16 من كأس الملك

التاريخ: الإثنين، 30 نوفمبر 2026

موعد الانطلاق: 20:00 بتوقيت السعودية

الملعب: كينجدوم أرينا، الرياض، السعودية

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم؟

تبدأ أسعار التذاكر لدى مزود التذاكر الرسمي من نحو 30 إلى 50 ريالاً سعودياً لتذاكر الدخول العامة في المدرجات الأساسية، ما يجعل حضور مباريات الأدوار الأولى من الكأس في متناول المشجعين.

أما في سوق إعادة البيع، عبر منصات مثل GrintaHub، فتبدأ أسعار التذاكر من نحو 80 ريالاً سعودياً، ما يمنح المشجعين وسيلة بديلة للحصول على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت المخصصات الرسمية.

الهلال ضد الحزم في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الهلال والحزم مؤخراً

فاز الهلال في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، مقابل هزيمة واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على شباب الأهلي دبي 2-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 3 نوفمبر. وخلال تلك الفترة، حقق أيضاً فوزاً في الدوري على الفتح 2-0، وانتصاراً خارج أرضه على القادسية 2-3. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام الشمال في منافسة قارية بنتيجة 3-1 يوم 27 أكتوبر. وسجل الهلال ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

حقق الحزم فوزاً واحداً وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بدوري المحترفين السعودي. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام الخليج 4-2 يوم 29 أكتوبر. وتعادل 2-2 مع الفيحاء و1-1 مع نيوم، لكنه خسر أيضاً 1-0 أمام الهلال و2-3 أمام الفتح. وسجل الحزم ستة أهداف واستقبل أحد عشر هدفاً في تلك المباريات الخمس.

الهلال ضد الحزم: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 19 أكتوبر 2026، حين فاز الهلال على الحزم 1-0 في دوري المحترفين السعودي. وقبل ذلك، استضاف الحزم الهلال في مايو 2026 وخسر 0-3. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة، فاز الهلال أربع مرات والحزم مرة واحدة، وسجل الهلال 16 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف للحزم. وكان أكبر فوز للهلال في هذه البيانات بنتيجة 9-0 على أرض الحزم في نوفمبر 2023.