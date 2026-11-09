تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية، فيما تستعد النمسا لاستضافة جمهورية أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد نقاط مهمة للصعود في مجموعة تشهد منافسة قوية.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل المهمة عن موعد المباراة وفئات أسعار التذاكر والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة النمسا وأيرلندا في المستوى ب من دوري الأمم الأوروبية؟

تواجه النمسا أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس، على أن يُؤكَّد موعد انطلاق المباراة الرسمي في الجداول المحلية لديكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر OETicket، شريك التذاكر الرسمي للاتحاد النمساوي لكرة القدم، الذي يتولى طرح التذاكر المعتادة للجمهور لمباريات المنتخب على أرضه. وينبغي للجماهير التسجيل مبكرًا عبر المنصة لحجز المقاعد المتاحة فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت جميع التذاكر المطروحة رسميًا، أو لم تعد مقاعد قطاعات معينة متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة على منصة البيع الرسمية من 48 يورو للمقاعد العادية المتاحة للجمهور في ملعب رايفايزن أرينا.

أما أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub، فتبدأ من نحو 269 يورو عند نفاد التذاكر المطروحة رسميًا.

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مستوى النمسا وأيرلندا

تدخل النمسا المباراة بسجل متباين في الآونة الأخيرة، إذ فازت في مباراتين من آخر خمس مباريات، وتعادلت في واحدة وخسرت اثنتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام إسبانيا في كأس العالم، كما خسرت 2-0 أمام الأرجنتين خلال دور المجموعات. وكان أبرز نتائجها في تلك الفترة الفوز 3-1 على الأردن، وأظهرت صمودًا في التعادل 3-3 مع الجزائر، في مباراة شهدت ستة أهداف وأبرزت قوتها الهجومية وضعفها الدفاعي.

وتكشف مباريات أيرلندا الخمس الأخيرة عن نتائج أكثر اتساقًا. فاز فريق هالجريمسون مرتين، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة خلال تلك الفترة، وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 مع كندا في مباراة ودية قبل البطولة. ويبرز الفوز 5-0 على جرينادا بوصفه الأداء الأكثر حسمًا للفريق، فيما يعكس التعادل السلبي مع مقدونيا الشمالية والفوز الضيق 1-0 على قطر صعوبة اختراق دفاعه.

النمسا ضد أيرلندا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

تشير نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بين المنتخبين إلى تقارب مستواهما. فقد انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل 1-1 في دبلن خلال تصفيات كأس العالم في يونيو 2017، وهي نتيجة عكست شدة التنافس في هذه المواجهة. ولم يفرض أي منهما تفوقه خلال المباريات الأربع الأخيرة، إذ حققت النمسا فوزًا واحدًا، وكذلك أيرلندا، وانتهت مباراتان بالتعادل. كما توزعت الأهداف بينهما بصورة متقاربة، ما يؤكد أن هذه المواجهة نادرًا ما تشهد فارقًا مريحًا في النتيجة.