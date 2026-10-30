تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية مع استعداد النمسا لاستضافة جمهورية أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس. ويتنافس المنتخبان الأوروبيان على نقاط حاسمة في صراع الصعود ضمن مرحلة مجموعات تشهد منافسة قوية.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل المهمة بشأن موعد المباراة وفئات أسعار التذاكر وخطوات حجز المقاعد.

متى تنطلق مباراة النمسا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني؟

تواجه النمسا أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس، على أن يُؤكَّد موعد انطلاق المباراة رسميًا في جداول المباريات المحلية لديكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر شريك التذاكر الرسمي للاتحاد النمساوي لكرة القدم، OETicket، الذي يتولى بيع التذاكر الاعتيادية للجمهور في المباريات الدولية المقامة على أرض النمسا. ويُنصح المشجعون بالتسجيل مبكرًا عبر المنصة لحجز مقاعدهم فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت جميع التذاكر المتاحة عبر القناة الرسمية أو لم تعد مقاعد قطاعات معينة متوفرة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل Ticombo عند نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تبدأ أسعار التذاكر الاعتيادية للمباراة الواحدة عبر منصة البيع الرسمية من 48 يورو لمقاعد فئات الدخول العام في ملعب رايفايزن أرينا.

وعند نفاد التذاكر الاعتيادية من القناة الرسمية، تبدأ الأسعار على منصات إعادة البيع مثل Ticombo من نحو 269 يورو.

النمسا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النمسا وأيرلندا

تدخل النمسا هذه المباراة بنتائج متباينة في الفترة الأخيرة، بعدما حققت فوزين وتعادلًا واحدًا وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام إسبانيا في كأس العالم، كما خسرت 2-0 أمام الأرجنتين خلال مرحلة المجموعات. وكان أبرز نتائجها في تلك الفترة الفوز 3-1 على الأردن، وأظهرت قدرة على الصمود في تعادلها 3-3 مع الجزائر، وهي مباراة شهدت ستة أهداف وأبرزت خطورتها الهجومية وضعفها الدفاعي في الوقت نفسه.

أما نتائج أيرلندا في مبارياتها الخمس الأخيرة فكانت أكثر استقرارًا. إذ حقق فريق هالجريمسون فوزين وتعادلين وخسارة واحدة خلال تلك الفترة، وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع كندا في مباراة ودية قبل البطولة. ويبرز الفوز 5-0 على غرينادا بوصفه أكثر عروضه حسمًا، بينما يعكس التعادل السلبي مع مقدونيا الشمالية والفوز بصعوبة 1-0 على قطر صعوبة اختراق دفاعه.

النمسا وأيرلندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

تشير المواجهات المباشرة الأخيرة بين المنتخبين إلى تقارب مستواهما. فقد انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل 1-1 في دبلن خلال تصفيات كأس العالم في يونيو 2017، وهي نتيجة عكست حدة المنافسة بينهما. ولم يفرض أي منهما سيطرته في المواجهات الأربع الأخيرة، إذ حققت النمسا فوزًا واحدًا، وحققت أيرلندا فوزًا واحدًا، وانتهت مباراتان بالتعادل. وتوزعت الأهداف بينهما بصورة متقاربة، ما يؤكد أن مواجهاتهما نادرًا ما تُحسم بفارق مريح.