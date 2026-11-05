تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية باستضافة النرويج لمنتخب ويلز على ملعب أوليفال في أوسلو. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المواجهة عازمين على حصد نقاط مهمة لتعزيز موقعيهما في المجموعة.

جول يقدم لكم جميع المعلومات الرسمية عن المباراة، وتفاصيل أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة النرويج وويلز في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول؟

تُقام مباراة النرويج وويلز على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها المحدد عبر الجهة الناقلة في منطقتكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 أولِّيفال

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة أساسًا عبر تيكت ماستر النرويج، شريك الاتحاد النرويجي لكرة القدم الرسمي لبيع التذاكر، الذي يتولى المبيعات العامة الأولية لمباريات النرويج على أرضها في أوسلو. وينبغي للمشجعين التسجيل في المنصة والشراء مبكرًا فور طرح التذاكر المخصصة للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من البيع الأولي أو لم تعد المقاعد العادية متاحة على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل ستب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة التذاكر الرسمية من نحو 40 إلى 50 يورو لمقاعد الجمهور خلف المرميين في ملعب أوليفال.

وعندما تنفد التذاكر العادية المخصصة للبيع الأولي، تبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب من نحو 161 يورو.

النرويج وويلز في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النرويج وويلز مؤخرًا

تخوض النرويج هذه المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت أحدث نتائجها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت فوزين متتاليين في الأدوار الإقصائية على البرازيل بنتيجة 2-1 وساحل العاج بنتيجة 2-1، بعد خسارة ثقيلة 4-1 أمام فرنسا في دور المجموعات. واستهلت النرويج هذه السلسلة من خمس مباريات بالفوز 3-2 على السنغال.

حققت ويلز فوزًا واحدًا وتعادلين وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها 11 هدفًا واستقبلت ثمانية. وكانت أحدث مبارياتها خسارة ودية 2-1 أمام رومانيا في يونيو. وقبلها، تعادلت 1-1 مع كل من غانا وأيرلندا الشمالية، وخسرت أمام البوسنة والهرسك بمجموع المباراتين في تصفيات كأس العالم. وجاء فوزها الوحيد خلال هذه السلسلة على مقدونيا الشمالية بنتيجة 7-1 في نوفمبر 2025.

النرويج وويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2011، حين فازت ويلز 4-1 على ملعب كارديف سيتي في مباراة ودية. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، فازت ويلز مرتين والنرويج مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. ويشهد سجل المواجهات المباشرة تقاربًا بينهما، إذ لم تتغلب النرويج على ويلز في أي من المواجهات الأربع الأخيرة.