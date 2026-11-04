هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس خادم الحرمين الشريفين
team-logoالقادسية
team-logoنيوم
Book Al Qadsiah vs Neom SC Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة القادسية ونادي نيوم: أسعار التذاكر في كأس الملك، وتفاصيل المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس خادم الحرمين الشريفين
القادسية
نيوم

القادسية يواجه نيوم في كأس الملك. إليك كيفية حجز تذاكرك

تشتعل منافسات كأس الملك مع استضافة القادسية المتألق لفريق نيوم الطموح، في مواجهة مثيرة ضمن دور الـ16 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وتَعِد البطولة الأبرز في السعودية بنظام خروج المغلوب بمنافسة قوية، إذ يسعى الفريقان إلى حجز مقعد في ربع النهائي.

جول يقدم لك كل التفاصيل الأساسية عن التذاكر، ويوضح كيفية الحصول عليها الآن.

متى تنطلق مباراة القادسية ونيوم في كأس الملك؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة القادسية ونيوم في كأس الملك. تابع التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

crest
كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القادسية ونيوم؟

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك أساساً عبر منصات بيع التذاكر الرياضية السعودية المعتمدة، مثل ويبوك، وقنوات بيع التذاكر التابعة للنادي المضيف. وينبغي للمشجعين متابعة هذه المنصات خلال مرحلتَي البيع المسبق والبيع العام للحصول على التذاكر مباشرة بسعرها الأصلي.

GrintaHub خيار مناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح البحث عن أرخص تذكرة عبر منصات إعادة البيع للمشجعين وسيلة متاحة وموثوقة لحضور هذه المواجهة المهمة في البطولة بنظام خروج المغلوب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ونيوم؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لدى مزوّد التذاكر الرسمي من نحو 20 إلى 40 ريالاً سعودياً، ما يجعل حضور الأدوار الأولى بنظام خروج المغلوب في كأس الملك ميسوراً للمشجعين.

أما في سوق إعادة البيع، على منصات مثل GrintaHub، فتبدأ الأسعار من نحو 65 ريالاً سعودياً، ما يمنح المشجعين طريقة بديلة للعثور على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت الحصص الرسمية.

القادسية ضد نيوم في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية ونيوم

فاز القادسية في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته الفوز على الغرافة 5-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تغلب على الرياض 6-0 في دوري روشن السعودي. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام الهلال، الذي فاز عليه 3-2 في الدوري. وسجل القادسية 15 هدفاً واستقبل ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز نيوم في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين. وكانت آخر نتائجه الفوز على الدرعية 2-1، بعد انتصاره على أبها 2-0. وخسر نيوم أمام النصر 1-0 والاتفاق 1-0 خلال الفترة نفسها، وتعادل مع الحزم 1-1. وسجل سبعة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

القادسية

القادسية - المستوى

التعاون
ف0-1
الهلال
خ2-3
السد
ت1-1
الرياض
ف0-6
الغرافة
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
15/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
نيوم

نيوم - المستوى

الحزم
ت1-1
الاتفاق
خ0-1
النصر
خ1-0
أبها
ف2-0
الدرعية
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

القادسية ضد نيوم: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين في 24 أغسطس 2026، حين فاز القادسية 2-0 على أرض نيوم في دوري روشن السعودي. وقبلها، فاز القادسية 1-0 على أرضه في فبراير 2026، وحقق انتصاراً بنتيجة 3-1 على أرض نيوم في أكتوبر 2025. وفاز القادسية بالمواجهات الثلاث المسجلة جميعها، مسجلاً ثمانية أهداف مقابل هدفين لنيوم.

وجهاً لوجه

القادسيةتعادلنيوم
3
0
0
دوري روشن السعودي
نيوم badge
نيوم
نيوم
0
القادسية badge
القادسية
القادسية
2
انتهت
دوري روشن السعودي
القادسية badge
القادسية
القادسية
1
نيوم badge
نيوم
نيوم
0
انتهت
دوري روشن السعودي
نيوم badge
نيوم
نيوم
1
القادسية badge
القادسية
القادسية
3
انتهت
6الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/3
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/3

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل