يلتقي القادسية والأهلي، حامل اللقب، في مواجهة مرتقبة ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت. وتنقل البطولة منافسات كرة القدم السعودية إلى الخليج، حيث يتنافس فريقان يضمان نخبة من النجوم على مقعد في النهائي.

جول يقدم لك جميع تفاصيل المباراة المؤكدة وطرق حجز التذاكر لتضمن مقعدك اليوم.

متى تبدأ مباراة القادسية والأهلي في كأس السوبر؟

تنطلق مباراة القادسية والأهلي الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت 19 ديسمبر 2026، على استاد جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت.

السوبر السعودي - نصف النهائي 19 ديسمبر 2026 - 13:00

أين يمكنك شراء تذاكر القادسية والأهلي؟

تُطرح التذاكر الأساسية للمباراة رسميًا عبر ويبوك، المنصة الرقمية المعتمدة لبيع تذاكر البطولة. ويمكن للمشجعين حجز تذاكر منفردة لمباراة نصف النهائي مباشرة عبر موقع المنصة أو تطبيقها للهاتف المحمول.

إذا نفدت التذاكر المطروحة للجمهور رسميًا، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل GrintaHub في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر القادسية والأهلي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية على ويبوك من 120 ريالًا سعوديًا (10 دنانير كويتية) للمقاعد العادية، بينما تبدأ أسعار الباقات الشاملة لعدة مباريات في البطولة من نحو 305 ريالات سعودية (25 دينارًا كويتيًا).

إذا نفدت التذاكر المطروحة للجمهور رسميًا، فتتيح منصات إعادة بيع التذاكر مثل GrintaHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من نحو 150 ريالًا سعوديًا، بحسب طلب البائعين وتوافر فئات المقاعد.

القادسية والأهلي في كأس السوبر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية والأهلي مؤخرًا

يدخل القادسية نصف النهائي بعدما فاز في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز على الغرافة 5-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما سجل ستة أهداف دون رد أمام الرياض في الدوري. وكانت الهزيمة الوحيدة خلال تلك الفترة أمام الهلال بنتيجة 3-2. وسجل القادسية 15 هدفًا واستقبل ستة أهداف في هذه المباريات الخمس.

حقق الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل السلبي أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كان قد خسر بنتيجة 6-1 أمام الشباب في دوري روشن السعودي. وقبل ذلك، أظهرت انتصاراته على الغرافة والخليج والفيحاء الإمكانات الهجومية المتاحة لبوسيتش. وسجل الأهلي ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

القادسية والأهلي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في 8 سبتمبر 2026، حين فاز القادسية على الأهلي 3-2 في دوري روشن السعودي. وفاز القادسية أيضًا بمواجهة الدوري في مارس 2026 بالنتيجة نفسها. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز القادسية مرتين والأهلي مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكانت بنتيجة 3-3 في كأس الملك في نوفمبر 2025. وتبقى النتيجة الأبرز في هذه المواجهات فوز الأهلي على القادسية 5-1 في كأس السوبر في أغسطس 2025.