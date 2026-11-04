تدخل كأس الملك أجواء الأدوار الإقصائية مع بلوغها دور الـ16، إذ يستضيف العروبة فريق الأخدود على ملعب جامعة الجوف في سكاكا. ويتنافس الفريقان في البطولة المحلية الأبرز بنظام خروج المغلوب في السعودية على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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متى تبدأ مباراة العروبة والأخدود في كأس الملك؟

مباراة العروبة والأخدود ضمن منافسات كأس الملك، لكن موعد انطلاقها وتفاصيل ملعبها لم تُؤكَّد رسميًا في البيانات المتاحة حاليًا.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 30 نوفمبر 2026 - 08:25

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة العروبة والأخدود؟

عادةً ما تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك عبر منصة بيع التذاكر التابعة للفريق المضيف، أو عبر منصات التذاكر الرياضية الرسمية السعودية مثل ويبوك. وينبغي للمشجعين التحقق أولًا من هذه المنصات الرسمية لمعرفة مواعيد البيع المسبق والبيع العام، وحجز المقاعد مباشرةً بأسعارها الأصلية.

GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويساعد العثور على أرخص تذكرة عبر القنوات البديلة المشجعين على عدم تفويت مباريات الكأس الحاسمة في سكاكا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العروبة والأخدود؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادي عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية من مستويات ميسورة جدًا في مباريات كأس الملك، وغالبًا ما تتراوح الأسعار الأولية لمقاعد الدخول العام بين نحو 20 و35 ريالًا سعوديًا.

إذا نفدت تذاكر الدخول العام، توفر منصات إعادة البيع مثل GrintaHub خيارًا بديلًا، إذ تبدأ أسعار أرخص التذاكر عادةً من نحو 60 ريالًا سعوديًا، بحسب الفئة وموقع المقعد في الملعب.

العروبة ضد الأخدود في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى العروبة والأخدود مؤخرًا

حقق العروبة فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات، وسجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل مثلها. وكانت آخر نتائجه الفوز على أبها في كأس الملك يوم 16 أغسطس 2026، كما تغلب على التعاون 3-2 في دوري المحترفين السعودي في مايو 2025. وأبرزت ثلاث هزائم متتالية اختتم بها موسم الدوري، بينها خسارة 3-1 أمام القادسية وهزيمة 2-1 أمام الخليج، الصعوبات التي واجهها خلال تلك الفترة.

حقق الأخدود فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز على الخليج 2-0 في كأس الملك يوم 18 أغسطس 2026، كما تغلب على الفريق نفسه 3-1 في الدوري في وقت سابق من ذلك الشهر. وتبقى الهزيمة الثقيلة 4-0 أمام الأهلي في مايو 2026 أسوأ نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وإن كان تعادله السلبي مع الخلود قد أظهر صلابة دفاعية في ظروف مختلفة.

العروبة ضد الأخدود: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين السعودي يوم 4 أبريل 2025، حين فاز الأخدود 1-0 خارج أرضه على العروبة. وقبلها، حقق الأخدود فوزًا كبيرًا 4-0 على أرضه في أكتوبر 2024. وفي المواجهتين المسجلتين بينهما، فاز الأخدود في كلتيهما، مسجلًا خمسة أهداف دون أن يستقبل أي هدف.