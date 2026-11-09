يواجه الشمال الأهلي السعودي في مباراة مرتقبة ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026. وتقام المواجهة على استاد البيت.

جول يقدم لك جميع المعلومات التي تحتاج إليها بشأن تفاصيل المباراة وأسعار التذاكر. تابع القراءة لتعرف كيف يمكنك حجز تذكرتك الآن ومساندة فريقك المفضل من المدرجات.

متى تبدأ مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة الشمال والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي، يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 11:00

من أين تشتري تذاكر مباراة الشمال والأهلي السعودي؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من القنوات الرسمية أولًا، مع طرح حصص التذاكر قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub. ويمكنك استعراض المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرتك لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشمال والأهلي السعودي؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأساسي للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمشجعين المحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 30 ريالًا سعوديًا، وتتراوح عمومًا حتى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

وفي سوق إعادة البيع، عبر منصات مثل Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 50 ريالًا سعوديًا. والتصرف سريعًا هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الشمال والأهلي مؤخرًا

حقق الشمال فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-0 على السيلية في دوري نجوم قطر يوم 7 نوفمبر، بعد خسارته 1-0 أمام استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تغلب على الهلال 3-1 في البطولة القارية، لكنه خسر 4-1 أمام السد و3-2 أمام نادي قطر في المنافسات المحلية. وسجل الشمال 10 أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته التعادل 0-0 مع السد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 2 نوفمبر، بعد خسارة ثقيلة 6-1 أمام الشباب في الدوري. وقبل تلك الفترة الصعبة، فاز الأهلي على الغرافة 2-1، والخليج 4-1، والفيحاء 3-2 في مباريات متتالية. وسجل الأهلي ثمانية أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الشمال والأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين الشمال والأهلي. وستُضاف معلومات عن سجل مواجهاتهما السابق عندما تتوفر مع اقتراب موعد المباراة.