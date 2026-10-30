تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة، إذ يستضيف منتخب السويد نظيره البوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد نقاط مهمة لتحسين موقعهما في ترتيب المجموعة وتعزيز حظوظهما في الصعود.

جول يقدم جميع التفاصيل الرسمية عن ملعب المباراة، وتوافر التذاكر، ونطاق أسعارها، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة السويد والبوسنة والهرسك في المستوى «ب» من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة السويد والبوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم، على أن يُؤكد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرةً عبر «AXS Sweden»، المزوّد الرسمي لتذاكر مباريات المنتخب السويدي الدولية على أرضه في ملعب ستروبيري أرينا، نيابةً عن الاتحاد السويدي لكرة القدم. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب والتسجيل مبكرًا لشراء التذاكر العادية فور فتح البيع للجمهور.

وإذا نفدت التذاكر من البيع الرسمي بالكامل، أو لم تعد المقاعد العادية متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على منصة البيع الرسمية من نحو 30 إلى 40 يورو للمقاعد العامة داخل ملعب ستروبيري أرينا، بحسب فئة المدرج.

وتبدأ أسعار الدخول على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب من نحو 115 يورو عند نفاد الحصة العادية من التذاكر الرسمية.

السويد والبوسنة والهرسك في المستوى «ب» من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى السويد والبوسنة والهرسك مؤخرًا

حقق منتخب السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث مبارياته خسارةً أمام فرنسا 3-0 في كأس العالم، كما مُني بهزيمة ثقيلة أمام هولندا 5-1 في دور المجموعات. وكان أبرز نتائجه خلال هذه الفترة الفوز على تونس 5-1، فيما تعادل مع اليابان 1-1 ومع اليونان 2-2 في مباراة ودية. وسجلت السويد ثمانية أهداف واستقبلت عشرة في تلك المباريات الخمس.

حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الخسارة أمام الولايات المتحدة 2-0 في كأس العالم، بعدما تغلب على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. وتعادل 1-1 مع كل من كندا وبنما، وخسر أمام سويسرا 4-1. وسجلت البوسنة ستة أهداف واستقبلت ثمانية خلال هذه المباريات الخمس.

السويد والبوسنة والهرسك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهة الوحيدة المسجلة بين المنتخبين هي مباراة ودية أُقيمت في 29 مايو 2010، وفازت فيها السويد على أرضها 4-2. ولا تكفي مباراة واحدة ضمن البيانات المتاحة لاستخلاص نمط عام، ما يجعل هذه المواجهة في دوري الأمم الأوروبية لقاءً نادرًا بين المنتخبين.