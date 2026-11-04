تشتد المنافسة في كأس الملك، إذ يواجه الرياض، ممثل العاصمة، منافسه من المنطقة الفيحاء في مباراة حاسمة بدور الـ16. وتُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، حيث يتنافس الفريقان، اللذان يلعبان في دوري الدرجة الأولى، على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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متى تبدأ مباراة الرياض والفيحاء في كأس الملك؟

تُقام مباراة الرياض والفيحاء في كأس الملك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، على أن يُعلن موعد انطلاقها الرسمي لاحقًا.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 30 نوفمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الرياض والفيحاء؟

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك أساسًا عبر منصات بيع التذاكر الرياضية السعودية الرسمية، مثل ويبوك، إلى جانب منافذ البيع التي يحددها النادي المستضيف. وينبغي للمشجعين متابعة هذه القنوات خلال مرحلتي البيع المبكر والبيع العام للحصول على التذاكر مباشرة بسعرها الأصلي.

إليك التفاصيل الرئيسية للمباراة:

المباراة: الرياض ضد الفيحاء

البطولة: دور الـ16 من كأس الملك

التاريخ: الإثنين، 30 نوفمبر 2026

الملعب: ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الرياض، السعودية

غرينتا هب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح البحث عن أرخص تذكرة عبر المنصات الثانوية للمشجعين وسيلة مريحة لعدم تفويت هذه المباراة المهمة في الأدوار الإقصائية للكأس.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرياض والفيحاء؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام عبر قنوات البيع الرسمية من نحو 20 إلى 40 ريالًا سعوديًا، ما يجعل حضور الأدوار الإقصائية الأولى من البطولة متاحًا للمشجعين المحليين.

وفي السوق الثانوية، عبر منصات مثل غرينتا هب، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 60 ريالًا سعوديًا، ما يمنح المشجعين طريقة بديلة للعثور على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت الحصة الرسمية.

الرياض ضد الفيحاء في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الرياض والفيحاء

حقق الرياض فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري السعودي للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 6-0 أمام القادسية، وهي أسوأ نتيجة له خلال تلك السلسلة. كما فاز على التعاون 2-1 والخلود 2-0، ليُظهر قدرته على الانتصار عندما تسير الأمور لصالحه. ويُكمل التعادل 1-1 مع الفيحاء والخسارة 1-0 أمام الدرعية سلسلة نتائج تعكس سعي الفريق المستمر إلى تحقيق الاستقرار في مستواه.

حقق الفيحاء فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 4-1 على الفيصلي، في نتيجة إيجابية بعد خسارتيه السابقتين أمام الأهلي (3-2) والخليج (2-0). كما تعادل 2-2 مع الحزم و1-1 مع الرياض خلال المباريات الخمس، وسجل تسعة أهداف واستقبل سبعة إجمالًا.

الرياض ضد الفيحاء: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 في 11 أكتوبر 2026 ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وأُقيمت على ملعب الفيحاء. وقبلها، فاز الفيحاء على الرياض 4-2 في مايو 2026 على ملعبه أيضًا، فيما تعادل الفريقان 1-1 حين استضاف الرياض المباراة في يناير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز الفيحاء مرتين والرياض مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل، وشهدت المباريات الخمس تسجيل 16 هدفًا إجمالًا.