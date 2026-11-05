تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بديربي إسكندنافي مرتقب، إذ تستعد الدنمارك لاستضافة النرويج على ملعب باركن الشهير في كوبنهاغن. ويتنافس المنتخبان الأوروبيان من أجل التفوق على الجار وحصد نقاط مهمة في دور المجموعات بالبطولة.

جول يقدم لكم كل التفاصيل اللازمة بشأن أسعار التذاكر، وإرشادات الوصول إلى الملعب، وخطوات حجز المقاعد.

متى تبدأ مباراة الدنمارك والنرويج في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة الدنمارك والنرويج على ملعب باركن في كوبنهاغن، على أن يُعلن موعد انطلاقها عبر الجهة الناقلة في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 باركن

من أين تشتري تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر DBU Billetsalg، البوابة الرسمية للاتحاد الدنماركي لكرة القدم لبيع تذاكر مباريات المنتخب على أرضه في ملعب باركن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر العادية عند فتح البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع الأولي بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة البيع الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة خلف المرميين في ملعب باركن، بحسب الفئة المختارة.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 78 يورو عندما تنفد التذاكر العادية المخصصة للبيع الأولي عبر القنوات الرسمية.

الدنمارك والنرويج في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدنمارك والنرويج

حققت الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت مثلها. وكانت مباراتها الأخيرة تعادلًا سلبيًا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في لقاء ودي، كما خرجت من تصفيات كأس العالم بعد خسارتها أمام التشيك بمجموع المباراتين. وشملت هذه السلسلة أيضًا الفوز على مقدونيا الشمالية 4-0 والهزيمة أمام اسكتلندا 4-2.

حققت النرويج ثلاثة انتصارات وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت نتيجتها الأخيرة الخسارة أمام إنجلترا 2-1 في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي سلسلة تضمنت الفوز على البرازيل وساحل العاج في الأدوار الإقصائية. وبدأت النرويج تلك السلسلة بالفوز على السنغال 3-2 في دور المجموعات.

الدنمارك والنرويج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

تتفوق الدنمارك في سجل المواجهات الأخيرة بين المنتخبين. وجاء آخر لقاء بينهما في يونيو 2024، حين فازت الدنمارك 3-1 على أرضها في مباراة ودية. وخلال آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، فازت الدنمارك ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للنرويج. وأُقيمت معظم مباريات هذه السلسلة على الأراضي الدنماركية، وكانت الدنمارك عمومًا الأكثر فاعلية أمام المرمى، لكن تحسن مستوى النرويج قبل هذه المواجهة يجعل الاستناد إلى النتائج السابقة في توقع نتيجتها أقل موثوقية مما قد يبدو.