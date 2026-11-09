تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، تستضيف فيها البوسنة والهرسك منتخب رومانيا على ملعب بيلينو بولييه في زينيتسا. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة، تحمل أهمية كبيرة في سباق الصعود وترتيب البطولة.

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متى تبدأ مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا على ملعب بيلينو بولييه في زينيتسا، على أن يُحدَّد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 بيلينو بولج ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة الاتحاد البوسني لكرة القدم الرسمية، BHFF Fans، التي تتولى بيع التذاكر العادية لمباريات المنتخب على أرضه في زينيتسا. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية مبكرًا للحصول على التذاكر العادية عند فتح باب البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية تمامًا، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 20 يورو للمقاعد خلف المرميين في ملعب بيلينو بولييه.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو من نحو 125 يورو عند نفاد التذاكر العادية من منافذ البيع الرسمية.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البوسنة والهرسك ورومانيا

تدخل البوسنة والهرسك هذه المباراة بعدما حققت فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في كأس العالم، بعدما فازت على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. وتعادلت أيضًا 1-1 مع كل من كندا وبنما خلال تلك الفترة. وسجلت البوسنة ستة أهداف واستقبلت ثمانية في المباريات الخمس.

حققت رومانيا فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت نتيجتها الأخيرة الفوز 2-1 على ويلز، بعدما تعادلت 1-1 مع جورجيا. وقبل ذلك، خسرت أمام كل من سلوفاكيا وتركيا، فيما كان الفوز 7-1 على سان مارينو أكبر نتائجها خلال هذه الفترة. وسجل منتخب هاجي أحد عشر هدفًا واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس، ليخوض هذه المواجهة بسجل دفاعي أفضل بوضوح من منافسه.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2025، حين فازت البوسنة والهرسك على رومانيا 3-1 على أرضها في تصفيات كأس العالم. وكانت رومانيا قد فازت بمباراة الذهاب في وقت سابق من العام نفسه، بعدما تغلبت على البوسنة 1-0 في بوخارست في مارس 2025. وتشير المواجهات الخمس المسجلة بينهما إلى تقارب مستواهما، وقد شملت أيضًا مباراتين في دوري الأمم الأوروبية عام 2022 ومباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2011. وحققت رومانيا نتائج أفضل عمومًا على أرضها، لكن فوز البوسنة الأخير في زينيتسا يُظهر أهمية أفضلية الأرض في هذه المواجهة.