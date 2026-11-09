يستضيف الأهلي فريق شباب الأهلي في مواجهة حاسمة بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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متى تبدأ مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد إلى هذه الصفحة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 13:15

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي وشباب الأهلي؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة ويبوك. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من القنوات الرسمية أولًا، إذ تُطرح دفعات من التذاكر مع اقتراب يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub . ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرتك لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي وشباب الأهلي؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمشجعين المحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار التذاكر العادية للدخول العام لهذه المباراة من 20 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

أما على منصات إعادة البيع مثل Grintahub، فتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 60 ريالًا سعوديًا. والشراء المبكر هو أفضل طريقة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الأهلي وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الأهلي وشباب الأهلي دبي مؤخرًا

حقق الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر 6-1 أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. وقبل هاتين المباراتين، فاز على الغرافة 2-1 في البطولة القارية وعلى الخليج 4-1 في الدوري. وسجل الأهلي ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات ولم يتعادل وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 2-0 أمام الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد خسارته 2-0 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل هاتين الخسارتين المتتاليتين، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، بينها الفوز 2-0 على استقلال و3-2 على العين. وسجل تسعة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

الأهلي وشباب الأهلي دبي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 16 فبراير 2026، وفاز فيها الأهلي 4-3 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، وجميعها في دوري أبطال آسيا للنخبة، فاز الأهلي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لشباب الأهلي دبي على أرضه. وتاريخيًا، كانت الغلبة للأهلي في هذه المنافسة القارية بين الفريقين.