يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وفي آخر مواجهة بينهما بالدوري السعودي للمحترفين، يوم 6 مارس 2026، حقق الأهلي فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-1 على غريمه من المدينة نفسها. وتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة الأخيرة، إذ حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر ست مباريات بالدوري أمام الاتحاد.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة الاتحاد والأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر الخاصة بالمباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر بوابات بيع التذاكر أو المواقع الإلكترونية الرسمية للاتحاد أو الأهلي قبل يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل جرينتا هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليك أسعار التذاكر المتاحة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للناديين

مقاعد الفئة العلوية العادية: تبدأ من نحو 59 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العام في المدرجات العلوية.

تبدأ من نحو لتذاكر الدخول العام في المدرجات العلوية. الدخول العام والمدرجات السفلية: تتراوح الأسعار عمومًا بين 60 و150 ريالًا سعوديًا .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . الفئات المميزة والمقاعد المحاذية للملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: قد تتجاوز 1000 ريال سعودي بحسب الباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية التي يبيعها الناديان مباشرة، تعرض منصات إعادة البيع، مثل جرينتا هب ، التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر العادية ومقاعد الفئة العلوية: تبدأ الأسعار من نحو 350 إلى 550 ريالًا سعوديًا .

تبدأ الأسعار من نحو . إعادة بيع مقاعد الفئة السفلية المميزة: تتراوح الأسعار غالبًا من 900 إلى أكثر من 2000 ريال سعودي.

الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الاتحاد والأهلي الأخيرة

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 أمام الدرعية في الدوري السعودي للمحترفين يوم 23 أكتوبر، بعد فوزه 4-1 خارج أرضه على الاتفاق. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ خسر 2-1 أمام شباب الأهلي دبي. وسجل الاتحاد 10 أهداف واستقبل أربعة في المباريات الخمس.

فاز الأهلي بأربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على الخليج في الدوري السعودي للمحترفين يوم 23 أكتوبر، كما حقق فوزًا 4-0 خارج أرضه على الفتح. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام ماميلودي صن داونز في كأس القارات للأندية. وسجل الأهلي 13 هدفًا واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

الاتحاد والأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الأهلي على أرضه بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي للمحترفين يوم 6 مارس 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز الأهلي بثلاث مباريات والاتحاد بواحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء فوز الاتحاد الوحيد خلال تلك الفترة على أرضه في أكتوبر 2024، بنتيجة 1-0.