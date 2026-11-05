تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مهمة، إذ تستعد إسكتلندا لملاقاة مقدونيا الشمالية في مباراة حاسمة ضمن المجموعة E. ويسعى المنتخبان إلى اكتساب الزخم والتفوق في المجموعة، ما يجعل هذه المواجهة الدولية جديرة بمتابعة المشجعين في أنحاء أوروبا.

جول يقدم لكم جميع المعلومات الرسمية عن المباراة، وتفاصيل الأسعار، وخطوات حجز مقعدكم اليوم.

متى تنطلق مباراة إسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة إسكتلندا ومقدونيا الشمالية على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو، ولم يُحدد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة إسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

يتولى الاتحاد المضيف لكرة القدم توزيع التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح شراء التذاكر للجمهور العام. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية لضمان الحصول على التذاكر العادية قبل نفاد الحصص المخصصة لها.

إذا أُغلقت فترة البيع الأساسية أو نفدت المقاعد على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة، بحسب موقع المدرج وفئة التذكرة المختارة.

وعلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 90 يورو للمقعد عند نفاد التذاكر العادية المتاحة عبر القنوات الرسمية.

إسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إسكتلندا ومقدونيا الشمالية مؤخرًا

فازت إسكتلندا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، مقابل هزيمتين دون أي تعادل خلال تلك الفترة. وجاءت أحدث نتائجها في كأس العالم، حيث خسرت 3-0 أمام البرازيل و1-0 أمام المغرب. وقبل هاتين الخسارتين، تغلبت على هايتي 1-0 وحققت فوزًا بنتيجة 4-1 على كوراساو، ما أظهر خطورتها الهجومية حين تكون في أفضل حالاتها. وسجلت إسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

عانت مقدونيا الشمالية من تذبذب النتائج، إذ فازت بمباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، مقابل تعادلين وهزيمتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 4-0 أمام تركيا، كما خسرت بالنتيجة نفسها أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم. وتُعد خسارتها 7-1 أمام ويلز في وقت سابق من هذه المسيرة أثقل نتائجها خلالها. وسجلت مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبلت خمسة عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

إسكتلندا ومقدونيا الشمالية: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

تعود أحدث مواجهة بين المنتخبين إلى سبتمبر 2013، حين فازت إسكتلندا 2-1 خارج أرضها في مقدونيا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم. وفي آخر أربع مواجهات مباشرة مسجلة، تتفوق إسكتلندا بفوزين مقابل فوز واحد لمقدونيا الشمالية، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ويبقى فوز إسكتلندا 2-0 على أرضها في عام 2009 أكثر نتائجها إقناعًا في مواجهات المنتخبين.